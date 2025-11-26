WhatsApp développe enfin l’option tant attendue pour les Statuts : fini la frustration, vous ne perdrez plus jamais vos créations

WhatsApp ne se contente pas d’améliorer ses fonctionnalités liées aux simples conversations. Après avoir offert la possibilité de limiter l’accès aux statuts à un cercle restreint, l’application développe enfin l’option qui manquait à la création de statut.

On ne reste pas l’une des applications de messagerie instantanée incontournables sans se renouveler régulièrement et ça, WhatsApp l’a bien compris. Si la plateforme poursuit ses efforts pour améliorer l’expérience utilisateur, notamment en testant des fonctionnalités très attendues, telles que la gestion multi-compte, elle continue aussi de se développer en diversifiant ses options au-delà des simples discussions.

Le grand retour d’une de ses fonctionnalités du tout début – évidemment en version améliorée – en est un exemple, les statuts en sont un autre. Et là encore, pour répondre aux attentes de ses utilisateurs, WhatsApp ne cesse d’améliorer cette fonction inspirée des réseaux sociaux. Toutefois, une option manque toujours cruellement : la possibilité pour les utilisateurs de sauvegarder leur progression s’ils n’ont pas le temps d’achever leur création de statut. Bonne nouvelle : WhatsApp pourrait bientôt y remédier.

WhatsApp développe enfin l’option qui va corriger le plus grand désagrément de la création de statut : « enregistrer comme brouillon »

C’est en tout cas ce que suggère le code repéré par nos confrères d’Android Authority dans la version v2.25.36.6 de WhatsApp. Cette dernière inclut une option Enregistrer comme brouillon, permettant aux utilisateurs de ne pas avoir à recommencer leur création de statut depuis le début si jamais ils n’ont pas le temps d’aller jusqu’à la publication.

Voici comment cette nouveauté se présentera : lorsque vous tenterez de quitter l’écran d’édition de statut, une fenêtre contextuelle apparaîtra pour vous proposer de sauvegarder votre progression avant de quitter. Vous pourrez ensuite choisir entre Supprimer, Continuer l’édition ou Enregistrer comme brouillon. Si vous avez choisi de sauvegarder votre avancement, le statut en cours de création apparaîtra comme brouillon quand vous entrerez de nouveau dans l’écran d’édition.

Nos confrères rapportent également que, pour célébrer la nouvelle année et « pimper » vos statuts, WhatsApp développe également un nouvel autocollant animé « 2026 », qui devrait bientôt être déployé. Appuyer dessus permettrait de changer sa couleur : vert, rouge ou violet.