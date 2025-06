Vous ne pourrez plus échapper aux PV avec les voitures-radar privées : voici de quoi il s’agit

La préfecture de police des Bouches-du-Rhône autorise depuis ce lundi 2 juin un sous-traitant privé à verbaliser les automobilistes sur la route. Ses voitures circuleront en permanence. Un premier pas qui risque de faire des émules ailleurs en France.

Après une décision similaire dans le var, c'est au tour de la préfecture de police des Bouches-du-Rhone permettre aux policiers de sous-traiter une partie de leurs contrôles routiers. France Bleu révèle opérateur privé peut depuis lundi faire circuler deux véhicules en permanence sur des axes déterminés.

Ces derniers, choisis pour leur caractère accidentogène, changeront avec le temps. Les véhicules en question seront banalisés et verbaliseront essentiellement les grands excès de vitesse. Ils seront presque impossibles à repérer. Et la préfecture leur donne le droit d'effectuer des contrôles en permanence, 24h / 24 et 7j / 7. De quoi étendre l'amplitude des opérations de contrôle.

Les voitures-radar seront presque impossibles à repérer

Mais aussi, espère la police, leur efficacité pour ramener les automobilistes au respect du code de la route. Il ne faut toutefois pas craindre une explosion de verbalisations arbitraires, souligne la préfecture de police . Le rôle précis de l'opérateur est strictement déterminé à l'avance. Ce dernier n'a pas le droit d'effectuer des contrôles sur d'autres axes que ceux, “très précis” sur lesquels il est envoyé en mission.

Un des points intéressants de cette sous-traitance, ce sont également les règles de rémunération. Celles-ci doivent justement garantir des contrôles efficaces. Tout en limitant le risque que le contrat ne pousse l'opérateur à faire du zèle, et coller des amendes à des automobilistes qui ne seraient pourtant pas en tort.

Pour cela, la préfecture explique que l'entreprise touche un montant prédéterminé qui ne dépend pas “du nombre de contraventions”. C‘est plutôt le nombre de kilomètres effectués qui est ici pris en compte, ce qui vise visiblement à inciter le sous-traitant à parcourir le plus possible les axes sur lesquels il est affecté.

Sous-traiter les opérations de contrôles routiers devrait permettre aux forces de l'ordre dont l'effectif et le temps est limité, de se donner un peu d'air. Les agents pourront ainsi se focaliser sur les missions que seuls ces derniers ont l'autorité d'accomplir : contrôle de stupéfiants, interception des véhicules, etc.

L'autre avantage évident de cette pratique. c'est que les automobilistes ne pourront plus vraiment repérer les voitures qui sont susceptibles de les contrôler. Les véhicules, d'aspect banal, circuleront comme les autres usagers de la route, et ne montreront a priori pas de signes extérieurs évidents. Des atouts qui risquent de conduire d'autres préfectures de police à embouter le pas du Var et des Bouches-du-Rhône dans les prochains mois.