Le fabricant Mifcom vient tout juste d'annonce un PC de bureau hors norme. Nanti de 7 cartes graphiques à 2 000 euros chacune et d'un processeur à plus de 8 000 euros, l'ordinateur vaut 28 999 euros. Mais pourquoi mettre au point une telle bête de course ? On vous explique.

Sobrement intitulé “Big Boss“, le nouveau PC de l'assembleur allemand Mifcom est un ordinateur comme on n'en avait jamais vu jusqu'à présent. Non pas que son design sorte de l'ordinaire. Non, sa particularité, il la doit surtout au prix de ses divers composants.

Équipé de 7 cartes GeForce RTX 4090 de Nvidia et d'un processeur surpuissant signé AMD et destiné au monde professionnel, l'appareil est vendu 28 999 euros. Un tel prix est-il réellement justifié et à qui s'adresse ce PC ? Un petit passage en revue de la configuration matérielle de la machine s'impose pour réellement en comprendre l'intérêt.

Le Big Boss est le PC le mieux équipé, mais aussi le plus cher du moment

Avec ses 7 cartes RTX 4090, ce PC a de quoi faire hurler votre banquier. Rappelons que la GeForce RTX 4090 reste la carte graphique “grand public” la plus chère à l'heure actuelle. Comptez 1 700 euros pour le modèle le plus “basique” et jusqu'à 2 400 euros pour la plus “custom”. Multipliez ces chiffres par 7 et vous dépassez déjà tranquillement les 10 000 euros, voire les 15 000 avec des modèles de carte équipée de 24 Go de mémoire.

Et c'est justement de 24 Go de RAM que chaque RTX 4090 est équipée, puisqu'ensemble, les 7 cartes graphiques du Big Boss totalisent 168 Go de mémoire. Une RTX 4090 nécessitant une alimentation d'au moins 300W, le fabricant a voulu s'assurer que sa machine ne soit jamais à court d'énergie. Le Big Boss est donc pourvu de deux alimentations de 2000W chacune.

Mais ce n'est pas tout : l'ordinateur palpite également lui à l'aide d'un processeur AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX, cadencé à 2,7 GHz (fréquence maximale de 4.5 GHz). Là encore, il faudra probablement casser votre PEL, puisque le CPU coûte à lui seul 8 700 euros. La machine est également équipée de 128 Go de RAM DDR4-3200 / CL22 / ECC.

A qui s'adresse le PC Big Boss ?

Quant au stockage, Mifcom a fait appel à un SSD M.2 Western Digital Black de 4 To. Enfin, côté dissipation thermique, tous les composants sont watercoolés en EKWB. Voilà de quoi épicer la facture, pourtant déjà bien salée.

À titre de comparaison, un Mac Pro équipé des composants les plus chers vous coûtera un peu moins de 22 500 euros sur le site d'Apple. En revanche, il n'aura jamais la même puissance de calcul graphique. Malgré la présence des sept RTX 4090, cette machine de guerre n'est clairement pas destinée aux hardcore gamers. Mifcom vise davantage les professionnels qui ont besoin d'une énorme puissance de calcul, comme les monteurs vidéo ou ceux qui font dans le machine learning.

