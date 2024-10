Ce PC est le plus puissant du monde, il est à vous si vous signez un crédit sur 20 ans

Bien que ressemblant à un PC de bureau standard, le Titan A900 est le plus puissant que vous pouvez trouver à l'heure actuelle. Son prix est indécent, vous vous en doutez, mais on ne s'attendait quand même pas à ça.



Amateur de PC, vous vous êtes sûrement déjà amusé à vous rendre sur un configurateur en ligne pour créer une machine avec les composants les plus puissants possibles. Juste pour voir. À moins d'être fortuné, l'affichage du prix final vous arrête net. Ce dernier sera bien sûr différent en fonction du moment où l'on s'essaye à ce petit jeu. Les composants des ordinateurs évoluent rapidement et les tarifs peuvent s'envoler.

D'ailleurs, quel est votre “record” ? 10 000 € ? 20 000 € ? Peut-être avez-vous dépassé les 30 000 € de l'Orion X, le PC le plus cher du monde il y a 7 ans ? Et bien sachez que ce n'est rien face au Titan A900 de chez Titan Computers. Malgré sa taille tout à fait standard, il porte bien son nom tant sa fiche technique peut devenir gargantuesque. Sa configuration de base coûte environ 7 300 €, mais on peut aller beaucoup plus loin.

Le Titan A900 est l'ordinateur le plus puissant du monde et son prix est à l'avenant

Jugez plutôt : 2 processeurs AMD EPYC Genoa 9684 avec chacun 192 cœurs, accompagnés de 6 To de mémoire RAM (vous avez bien lu, ça fait 24 barrettes de 256 Go). La partie graphique est assurée par Nvidia avec 2 RTX 6000 Ada 48 Go plus 2 Quatro RTX 6000 Ada 48 Go. Quant au stockage, les 2 SSD Corsair MP600 PRO XT de 8 To et les 4 HDD Samsung 870, eux aussi de 8 To, vous donnent toute la place dont vous avez besoin.

Passons sur les deux blocs d'alimentation et les systèmes de refroidissement liquide. À ce stade, ils sont presque anecdotiques. Avec tout ça, le Titan A900 dépasse légèrement les 156 000 €. Vu le prix, on se doute que le PC ne sert pas à faire tourner Crysis en 4K. C'est une station de travail dédiée à l'intelligence artificielle et au deep learning notamment. Plus qu'à prendre rendez-vous à la banque désormais.