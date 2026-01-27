Jouer à Metroid Prime 4 sur smartphone Android n’a jamais été aussi simple grâce à cet excellent émulateur Switch

Le marché des émulateurs Switch sur Android n'a jamais été aussi vivace et le dernier challenger en date n'a pas à rougir de la concurrence. Grâce à une récente mise à jour, ce dernier est assez solide pour faire tourner correctement des jeux comme Metroid Prime 4 ou encore Luigi's Mansion 3, avant même son le lancement de sa version 1.0.

Lorsque Nintendo a signé l'arrêt de mort de Yuzu et Ryunjinx, on a un temps cru que le marché des émulateurs Switch allait sombrer en même temps qu'eux. Mais c'était sans compter les développeurs bien déterminés à créer des forks de ces derniers. Quelques années plus tard, la scène de l'émulation Switch est aussi, si ce n'est plus dynamique qu'à l'époque. Ne serait-ce que sur Android, on compte plusieurs émulateurs très solides, tels que Citron ou encore Kenji-NX.

Ils ne sont pas les seuls. Récemment, un autre émulateur fait également beaucoup parler de lui. Il s'agit d'Eden, que nous avons déjà évoqué dans nos colonnes alors même que sa version 1.0 n'est pas encore disponible. Sa mise à jour 0.0.4 nous avait déjà beaucoup impressionnés, en permettant de faire tourner de gros blockbusters de la console comme Metroid Prime 4 et Pokemon Legends Z-A. Sa dernière mise à jour, disponible depuis peu, continue sur cette même lancée.

Eden promet du très lourd pour sa sortie en 1.0

Eden vient donc de passer à sa version 0.1.0, ce qui lui sert avant tout à régler plusieurs petits bugs et autres crashs intempestifs, dont certains hérités de la période Yuzu. Mais ce n'est pas tout. La mise à jour vient également améliorer la compatibilité de l'émulateur avec les pilotes Qualcomm et Turnip, ce qui permet non seulement d'augmenter sa stabilité en corrigeant plusieurs erreurs, mais surtout de gagner en performances sur Android.

Résultat, des jeux comme Metroid Prime 4 ou encore Luigi's Mansion 3 tourne mieux que jamais sur les smartphones compatibles. Plusieurs petits ajouts font également leur apparition, comme des paramètres rapides pour les limites de vitesse, le passage en mode dockés et divers réglages du GPU. Enfin, cette version prépare l'arrivée de Qlaunch, soit l'équivalent sur Android de l'écran d'accueil de la Switch, qui arrivera à la prochaine mise à jour. Notez que l'émulateur est également disponible sur Windows, macOS et Linux.