Cet émulateur pour jeux PC sur Android vient de se doter d’une technologie qui va faire exploser les performances de votre smartphone

GameNative a une promesse très ambitieuse : faire tourner des jeux PC sur smartphone Android par émulation. Une promesse qui se rapproche encore un peu plus de la réalité grâce à une récente mise à jour qui va drastiquement booster ses performances.

Le Steam Deck — ou ses innombrables équivalents qui l'ont imité — c'est bien, mais c'est tout de même un petit budget. Alors, pour pouvoir jouer à ses jeux PC à distance, sur une petite machine portable, pourquoi ne pas utiliser son smartphone ? Cela peut paraître un peu fou mais pourtant, il s'agit bien là du projet porté par l'émulateur GameNative, disponible depuis peu sur les Pixel 10. Ce dernier n'est pas le seul dans son domaine, mais il est sans doute le plus prometteur à l'heure actuelle.

Une place qui se confirme grâce à sa dernière mise à jour. En effet, cette dernière apporte une technologie qui risque fort de complètement transformer l'expérience des utilisateurs : le Lossless Scaling Frame Generation. Kamoulox ? Reprenons depuis le début. Le “frame generation”, ou la génération d'images, est une technologie qui, littéralement, génère des images entre les images elles-mêmes générées par le jeu. Pour faire simple, c'est ce qui permet de passer de 30 FPS à 60 FPS sans surcharger la carte (ou ici, la puce) graphique de l'appareil.

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Cet émulateur PC pour Android voit ses performances boostées avec sa dernière mise à jour

Si vous jouez sur PC, ce terme vous est probablement déjà familier, puisque la technologie est utilisée par le DLSS et le FSR, les solutions d'upscaling de Nvidia et AMD. Or, celle-ci est, depuis peu, également disponible sur Android, grâce à un portage réalisé par le développeur FrankBaretta, disponible sur GitHub au nom Lossless Scaling Frame Generation (LSFG).

L'outil, qui se repose sur le moteur Vulkan pour générer de nouvelles images, est à l'origine disponible sur Steam et permet donc d'améliorer les performances des jeux compatibles sans passer par le DLSS ou le FSR — ce qui est donc bien pratique pour un émulateur sur smartphone. La dernière version de GameNative intègre donc nativement le LSFG, sans qu'il soit nécessaire de le télécharger séparément. Il est même possible de régler ses différentes options directement depuis le menu des paramètres rapides.