Un cadre de Microsoft veut en finir avec le compte obligatoire à l’installation de Windows 11

Créer un compte Microsoft pour installer Windows 11 agace beaucoup d'utilisateurs. Un cadre influent de la firme vient de s'exprimer publiquement contre cette obligation. Cette contrainte pourrait bientôt disparaître.

Windows 11
Crédits : 123RF

Depuis plusieurs années, Microsoft pousse ses utilisateurs à se connecter à un compte en ligne lors de l'installation de Windows. Cette obligation s'applique à tous les nouveaux PC grand public, sans exception. Elle a provoqué de nombreuses critiques depuis son introduction. Certains utilisateurs cherchent des astuces pour la contourner, avec des résultats variables. Il existe encore aujourd'hui des méthodes pour installer Windows 11 sans créer de compte, mais elles restent limitées et pourraient disparaître à tout moment. La firme a régulièrement bloqué ces contournements au fil des mises à jour.

Face à ces critiques, une voix inattendue s'élève en interne. Scott Hanselman est vice-président et membre du staff technique de Microsoft depuis plus de vingt ans. Il a réagi publiquement à la plainte d'un utilisateur qui déplorait l'obligation de créer un compte pour utiliser son propre ordinateur sous Windows 11. Sa réponse, courte et sans détour, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Elle révèle surtout que cette contrainte est loin de faire l'unanimité, y compris parmi les plus hauts cadres de la firme.

Le compte Microsoft obligatoire à l'installation de Windows 11 pourrait bientôt devenir facultatif

Scott Hanselman, une des hauts responsables chez Microsoft a répondu dans un post sur X : “Ya, I hate that. Working on it.”, soit “Ouais, je déteste ça. Je travaille dessus.” Cette déclaration confirme que l'obligation de connexion divise en interne. Selon le site Windows Latest, certains ingénieurs seniors militent activement pour une installation sans compte obligatoire. S. Hanselman fait partie des responsables directement impliqués dans l'amélioration de Windows 11, ce qui donne un poids particulier à ses mots.

Microsoft a par ailleurs confirmé une refonte de son processus d'installation, appelé OOBE. L'objectif affiché est de le rendre plus rapide, plus discret et moins orienté vers la promotion de ses services. Si la suppression du compte obligatoire suit la même trajectoire, les premiers changements pourraient arriver dès avril auprès des testeurs Windows Insiders. Cette évolution est attendue par de nombreux utilisateurs depuis le lancement de Windows 11.


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