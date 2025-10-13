Windows 11 : cette méthode permet d’installer Windows 11 sans créer de compte Microsoft et elle est simple comme bonjour

Ces dernières semaines, la firme de Redmond a mené une guerre sans merci contre les utilisateurs qui tentent d'installer Windows 11 sans créer de compte Microsoft. Aujourd'hui, il semblerait qu'il ne reste plus qu'une seule méthode officielle pour effectuer l'opération. Malheureusement, celle-ci est réservée à un certain type d'utilisateurs.

Demain, Microsoft mettra officiellement fin au support de Windows 10. C'était en tout cas ce qui était prévu, avant que la firme ne décide finalement d'offrir un an de répit aux utilisateurs n'ayant pas encore fait la bascule vers Windows 11. Reste que nombre d'entre eux ont profité de l'occasion pour enfin installer la mise à jour. Parmi eux, certains attendaient justement le dernier moment pour éviter d'avoir à créer un compte Microsoft — une des nombreuses restrictions exigées pour passer sur Windows 11.

Jusqu'à encore récemment, il existait quelques méthodes “officielles” pour contourner cette obligation. Mais les options se sont largement amenuisées ces derniers temps. En l'espace de quelques semaines, Microsoft a en effet bloqué plusieurs techniques méthodes permettant de passer l'étape de la création de compte. Bien sûr, il est toujours possible de passer par un outil tierce – Flyobee étant sans doute notre préféré.

Il reste une méthode pour installer Windows 11 sans compte Microsoft

Mais il se peut que vous préféreriez malgré tout passer par une méthode disponible directement au sein de Windows 10. La bonne nouvelle, c'est qu'il en existe encore une. La moins bonne, c'est qu'on ne sait pas encore combien de temps celle-ci sera fonctionnelle. La mauvaise, c'est que tout le monde ne pourra pas en profiter. Commençons par décrire de quoi il s'agit. Comme l'a repéré le YouTubeur ThioJoe, il suffit de cliquer sur un simple bouton lors de l'installation.

Lorsque l'assistant officiel vous demande s'il s'agit de votre PC personnel ou professionnel, il est possible de cliquer Configurer pour le travail ou l'école. Ce faisant, l'assistant vous proposera ensuite Rejoindre un domaine à la place, ce qui permet de passer par un compte local plutôt qu'un compte Microsoft. Une fois l'installation finalisée, tout fonctionne normalement. Seul bémol : il sera possible d'avoir recours à cette astuce uniquement si vous possédez actuellement une édition Pro, Entreprise ou Education de Windows 10.