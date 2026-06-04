Votre clic droit sur Windows 11 ne sera plus jamais un cauchemar grâce à cette nouveauté

Trop chargé, trop lent, le menu clic droit de Windows 11 fait l'unanimité contre lui. Microsoft vient de reconnaître le problème et annonce une solution. Chacun pourra bientôt l'adapter selon ses propres besoins.

Depuis plusieurs années, Microsoft cherche à corriger les défauts d'ergonomie de son système. L'éditeur multiplie les ajustements pour rendre l'interface plus souple et plus agréable. La personnalisation est devenue son nouveau cheval de bataille. Récemment, l'entreprise a déjà ouvert la barre des tâches et le menu Démarrer à de nombreux réglages. Ces efforts visent à reconquérir des utilisateurs souvent frustrés par les choix imposés. Le PDG Satya Nadella a lui-même appelé à soigner les fondamentaux du système.

Le menu du clic droit cristallise depuis longtemps ces critiques. Beaucoup le jugent confus et préfèrent des logiciels tiers, à l'image de Start11 qui restaure une ergonomie plus efficace. La firme de Redmond a manifestement entendu le message. Elle prépare un changement attendu de longue date pour cet élément si courant. Des millions d'utilisateurs s'en servent pourtant chaque jour sans y prêter attention.

@TeaAndDates @marchr working on making context menus faster, simpler by default, configurable to what you use most. more will be shared on our approach soon. — Marcus Ash (@marcusash) June 3, 2026

Microsoft laisse enfin chacun ajouter ou retirer ce qu'il veut dans le menu clic droit

Le menu contextuel de Windows 11 va enfin devenir personnalisable. Marcus Ash, responsable du design pour Windows et Devices chez Microsoft, l'a confirmé dans un message publié sur X. Chacun pourra ajouter ou retirer les éléments qu'il souhaite. Le responsable promet aussi un affichage plus rapide et une présentation plus claire par défaut. L'objectif est de mettre en avant les actions les plus utilisées, comme couper ou copier. Aucune date précise n'a toutefois été communiquée pour ce déploiement. La marque évoque seulement de futures précisions sur sa méthode.

Ce chantier répare une promesse vieille de cinq ans. En 2021, l'éditeur assurait déjà que Windows 11 simplifierait ce menu hérité de Windows XP. Le résultat est resté trop encombré et plus lent que la version précédente. L'option Afficher plus d'options reste nécessaire pour retrouver l'ancien affichage hérité du passé. Cette refonte s'ajoute aux autres nouveautés de personnalisation en préparation. Le géant américain veut visiblement regagner la confiance d'utilisateurs lassés par des années de petits désagréments. Reste à voir si la promesse tiendra cette fois ses engagements.