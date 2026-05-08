Vous pensiez le Windows Phone ? Détrompez-vous, des applications sont encore développées dessus

Contre toute attente, des développeurs continuent de maintenir en vie le Windows Phone (et ses quelques utilisateurs restants). Sur Reddit, l'un d'entre eux vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'un fork de Telegram. Un projet qui fait forcément face à de nombreuses difficultés.

Vous vous souvenez de la belle époque du Windows Phone ? Probablement que non, puisque cette phrase n'est sûrement prononcée que par une dizaine de personnes à travers le monde. Plaisanterie à part, la tentative de percée de Microsoft dans le monde du smartphone a marqué les mémoires de quelques utilisateurs, au point que ces derniers tentent encore aujourd'hui de maintenir le projet en vie. En 2022 déjà, un émulateur permettait de retrouver l'expérience initiale pensée par les équipes de Redmond.

Mais quelques adeptes hardcore ont encore leur Windows Phone en chair et en os, quand bien même celui-ci se rapproche de plus en plus d'une brique. En fin d'année dernière, certains d'entre eux lancent une pétition appelant Microsoft à relancer la production de son smartphone. Il va sans dire que l'intéressé n'a pas encore répondu. Qu'à cela ne tienne, les développeurs de la communauté feront le travail eux-mêmes.

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Des applications continuent de sortir sur Windows Phone

C'est ainsi que l'arrivée de Telegram sur Windows Phone a été annoncée sur le subreddit officiel du smartphone. Baptisé Vianigram, le fork est actuellement en développement et devrait sortir en version stable d'ici quelques mois. Son créateur précise bien dans sa publication qu'il ne s'agit pas d'un viewer web ou d'un wrapper, mais bel et bien d'une application native au Windows Phone — en 2026 donc.

Évidemment, la chose comprend son lot de complications. Les notifications ayant complètement disparu du Windows Phone, le développeur a dû trouver un moyen détourné d'avertir les utilisateurs lorsqu'ils reçoivent un nouveau message. Toutefois, celles-ci souffrent d'un certain délai lorsque l'application est fermée. Pas très pratique donc, mais c'est déjà ça. La panoplie de fonctionnalités, quant à elle, est déjà bien complète :