Votre Apple Watch pourrait ne jamais avoir Siri AI, Apple fait un choix radical

Votre Apple Watch pourrait ne pas être compatible avec Siri AI. L’assistant vocal dopé à l’IA d’Apple exclut en effet bon nombre de montres connectées trop anciennes, sans que l’on sache exactement pourquoi.

Apple Watch Series 10

L’attente aura été longue pour le dernier OS d’Apple, qui s’accompagne d’un Siri boosté à l’intelligence artificielle. Mais la patience des utilisateurs devrait être largement récompensée. iOS 27 s’accompagne de nombreuses nouveautés, dont un nouveau design pour Apple Music. De plus, ce dernier pourrait rendre votre iPhone plus rapide grâce à un changement de cap opéré par la marque à la pomme. Mais la grande star de ce nouvel OS est incontestablement le nouveau Siri AI.

En effet, avec iOS 27, Apple entrera (vraiment) dans l’ère de l’IA, notamment via Apple Intelligence. L’IA d’Apple devrait donc se généraliser à la plupart des appareils de la marque, dont les iPhone, iPad et autres Apple Watch. Toutefois, l’assistant vocal boosté à l’IA ne sera pas disponible pour toutes les montres connectées d’Apple…

Siri AI : quelles Apple Watch sont compatibles ?

En effet, Apple a tracé une ligne de compatibilité particulièrement claire. Siri AI ne sera pas compatible avec les montres les plus anciennes, telles que les Apple Watch SE 2, Series 6, Series 7, Series 8 et l’Apple Watch Ultre. Les modèles plus récents, tels que l’Apple Watch Ultra 2, Ultra 3, Series 9, Series 10, Series 11 ou encore SE 3, seront bien compatibles avec la nouvelle version de Siri.

Mais ce n’est pas tout. En effet, une autre condition est nécessaire au bon fonctionnement de Siri AI : la présence d’un iPhone. Celui-ci doit également être compatible avec Apple Intelligence et se trouver à proximité de votre Apple Watch. Voici d’ailleurs la liste des iPhone qui bénéficieront de la mise à jour iOS 27.

Apple n’a pas clairement expliqué ses choix en matière d’appareils compatibles. Cait Dooley, responsable du marketing produit pour l’Apple Watch et la santé chez Apple, s’est contentée de déclarer que la marque à la pomme accorde « la priorité à la puissance et aux performances ».

« Les appareils plus anciens peuvent néanmoins continuer à être associés à des iPhone exécutant la dernière version du logiciel et continuer à recevoir des mises à jour de sécurité. Ils peuvent donc toujours offrir une excellente expérience Apple Watch », précise la responsable lors d’une interview accordée à TechRadar.


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