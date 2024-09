Vous ne pourrez sûrement plus acheter ces 10 appareils Apple très bientôt

À quelques jours de la keynote Apple, faisons le point sur les produits que la marque cessera probablement de vendre juste après l'événement. Une habitude qui cette fois-ci toucherait une dizaine d'appareils.



En août, Google a eu tenu sa conférence annuelle majeure, celle où le constructeur présente ses nouveaux produits phares, ici les Pixel 9. Un mois plus tard, c'est au tour d'Apple de se lancer avec sa célèbre keynote attendue pour le 9 septembre. Ce sera l'occasion de découvrir les iPhone 16, les Apple Watch Series 10, les AirPods 4, mais aussi un appareil surprise que beaucoup espèrent voir dans quelques jours.

Si l’événement ravira celles et ceux qui attendent avec impatience les dernières nouveautés du fabricant, il va aussi signer l'arrêt de la commercialisation de nombreux appareils. Ce n'est pas une surprise puisque c'est le cas chaque année, chez Apple comme chez Google d'ailleurs. Reste qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour les personnes qui attendaient l'occasion de craquer pour tel ou tel modèle d'iPhone ou d'Apple Watch. Voyons ce qui sera sûrement concerné.

Voici les 10 produits qu'Apple cessera probablement de vendre après la keynote

En se fiant aux habitudes du constructeur et à ce qu'on attend de la conférence de septembre, on peut raisonnablement penser que la boutique en ligne Apple ne proposera bientôt plus les appareils suivants :

La présence de la dernière génération d'iPhone est logique. Apple veut pousser à l'achat des iPhone 16 Pro et proposer en même temps des smartphones qui seront sans doute assez similaires n'a pas de sens. Idem pour les montres connectées. Avec le départ de l'iPhone 13, c'est l'iPhone 14 qui deviendra le modèle “entrée de gamme” pour les nouveaux acheteurs.

Concernant les iPad, tout va dépendre de la vérification des rumeurs actuelles : si elles s'avèrent exactes, nous aurons droit à un iPad 11 et un nouvel iPad Mini, rendant obsolètes les versions précédentes. Bien sûr, tous ces articles resteront disponibles chez d'autres revendeurs jusqu'à épuisement des stocks. Seule la boutique officielle Apple ne les proposera plus.

Source : 9to5Mac