Avec la Watch Series 10, Apple pousse les capacités de suivi du sommeil à son paroxysme

Apple a officiellement dévoilé la toute nouvelle série Apple Watch Series 10, la montre des 10 ans, une étape importante dans l'histoire de sa populaire gamme de wearables. Au programme : un design plus épuré, des fonctions de santé étendues et une multitude d'améliorations logicielles.

Apple a dévoilé aujourd'hui la très attendue Apple Watch Series 10, marquant ainsi le 10e anniversaire de la célèbre montre portable du géant de la technologie. L'Apple Watch Series 10 représente une refonte significative, avec un nouveau design et un éventail de nouvelles fonctionnalités axées sur la santé qui confirment le statut de l'appareil en tant qu'incontournable pour tout amateur de fitness ou consommateur soucieux de sa santé.

L’Apple Watch Series 10 change de design

Le changement le plus notable est l'écran plus grand de l'Apple Watch Series 10. Suite aux rumeurs d'augmentation de la taille, Apple a tenu ses promesses, puisque le nouveau modèle est disponible dans des boîtiers de 45 mm et 49 mm, soit une augmentation par rapport aux options actuelles de 41 mm et 45 mm. Avec ses bordures toujours plus fines, la variante de 49 mm affiche désormais un écran un peu plus grand que celui de 1,93 pouce de la robuste Apple Watch Ultra.

L'écran plus grand s'accompagne d'un design général plus fin. Apple a réussi à réduire l'épaisseur de l'Apple Watch Series 10, à seulement 9,7 mm, et à réduire son poids de 10 %, créant ainsi un objet plus profilé et d'apparence plus haut de gamme. Cette prouesse a été réalisée en repensant les composants internes, notamment une carte logique recouverte de résine qui prend moins de place.

La réduction de l'épaisseur devrait rendre l'Apple Watch Series 10 plus confortable à porter pendant de longues périodes, en particulier pendant les séances d'entraînement et autres utilisations actives. La nouvelle finition titane va même encore plus loin, avec une réduction de poids de 20 % par rapport à l'acier inoxydable précédent.

Apple ajoute encore des fonctionnalités de santé à ses montres connectées

Au-delà des changements physiques, l'Apple Watch Series 10 présente plusieurs fonctionnalités en matière de santé et de bien-être, particulièrement des nouvelles capacités de détection de l'apnée du sommeil. En s'appuyant sur les nombreux capteurs de l'appareil, notamment le moniteur d'oxygène sanguin, l'Apple Watch Series 10 est en mesure d'identifier si un utilisateur souffre d'apnée du sommeil, un état caractérisé par des interruptions répétées de la respiration pendant le sommeil. Ces données seront présentées dans l'application Sommeil remaniée, ce qui permettra aux utilisateurs de mieux comprendre la qualité de leur sommeil et de consulter un médecin si nécessaire.

L’Apple Watch Series 10 est résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres, et une nouvelle fonctionnalité permet désormais de suivre précisément votre profondeur d’immersion jusqu’à 6 mètres, et même la température de l’eau.

De nouveaux bracelets arrivent sur l’Apple Watch Series 10

Les améliorations matérielles de l'Apple Watch Series 10 vont au-delà du domaine de la santé. L'un des changements les plus attendus est l'introduction d'un nouveau système de fixation magnétique des bracelets. L'époque où il fallait glisser les bracelets dans le châssis de la montre est révolue. L'Apple Watch Series 10 est dotée d'un mécanisme magnétique qui simplifie le processus de remplacement des bracelets et libère potentiellement de l'espace interne pour d'autres composants.

Ce changement de conception, évoqué pour la première fois par Mark Curman de Bloomberg, pourrait ouvrir la voie à des options de bracelets encore plus innovantes à l'avenir. Parmi les autres nouveautés, notons aussi que l’on peut enfin jouer de la musique directement depuis les nouveaux haut-parleurs de la montre. L’autre bonne nouvelle, c’est que l’Apple Watch Series 10 se recharge encore plus vite, à 80% en seulement 30 minutes.

Les performances de l'Apple Watch Series 10 bénéficient aussi d'un coup de pouce bienvenu, grâce à l'inclusion d'une nouvelle puce « S10 ». Apple promet que cette nouvelle puce jettera les bases de futures fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle sur ses montres connectées. Bien que la société ne soit pas encore prête à intégrer sa suite Apple Intelligence récemment dévoilée dans l'Apple Watch Series 10, la puissance de traitement accrue améliorera sans aucun doute la réactivité et les capacités générales de l'appareil. La puce permet aussi d’améliorer la réduction de bruit lors de vos appels, la précision de la détection d’accidents, mais ajoute aussi des fonctionnalités de traduction rapide.

Prix et disponibilité

En ce qui concerne les prix, Apple a maintenu une stratégie similaire avec l'Apple Watch Series 10 qu'avec les générations précédentes. Le modèle de base avec connectivité GPS uniquement est proposé à partir de 449 euros, soit le même prix de lancement que l'Apple Watch Series 9 prédédente. Ceux qui préfèrent la connectivité cellulaire peuvent opter pour la variante GPS + Cellulaire, qui est proposée au prix de 569 euros.

Voici la grille tarifaire des Apple Watch Series 10 avec finition aluminium et titane :

Apple Watch Series 10 aluminium 42 mm : à partir de 449 €

Apple Watch Series 10 aluminium 46 mm : à partir de 479 €

Apple Watch Series 10 titane 42 mm : à partir de 799 €

Apple Watch Series 10 titane 46 mm : à partir de 849 €

Pour les versions eSIM des montres aluminium, les prix sont les suivants :

Apple Watch Series 10 42 mm eSIM : à partir de 569 €

Apple Watch Series 10 46 mm eSIM : à partir de 599 €

La société a confirmé qu'elle sera disponible à partir du 20 septembre, et les précommandes sont dès à présent ouvertes. Ce calendrier s'aligne sur la cadence traditionnelle de lancement de l'Apple Watch, ce qui signifie que la montre sera sur les étagères des magasins et ornera les poignets des consommateurs juste à temps pour la période des fêtes de fin d'année.