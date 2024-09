Les nouveaux iPhone 16 Pro et Pro Max d’Apple sont enfin officiels, ils nous donnent déjà envie de les avoir en main !

Sans surprise, deux modèles « Pro » accompagnaient l’annonce des iPhone 16 et 16 Plus. Ils s’appellent iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Et ils profitent de nombreuses nouveautés : écran, interface, touches sur les tranches, capteurs photo, processeurs, batterie… Mais à quel prix seront proposés ces téléphones ? On vous dit tout !

Après des mois de rumeurs et de fuites, voici enfin la nouvelle fournée d’iPhone. En effet, ce soir a eu lieu la keynote d’Apple durant laquelle la firme a dévoilé les AirPods 4, l’Apple Watch 10, ainsi que les iPhone 16 et 16 Plus. Mais il fallait des modèles Pro pour accompagner ces derniers. Apple a donc dévoilé les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, deux smartphones pourvus de nombreux changements. Certains sont communs avec les modèles « standard ». D’autres sont exclusifs.

Les iPhone 16 Pro et Pro Max copient Sony avec un déclencheur photo

Dans les iPhone 16 Pro et Pro Max, Apple a apporté de nombreux changements par rapport à leurs prédécesseurs. Cela touche pratiquement toutes les composantes du téléphone : du châssis à l’écran, de la batterie au processeur, des capteurs photo aux microphones. Apple a modifié de nombreux aspects de ces smartphones ultra haut de gamme.

Commençons par l’aspect extérieur où nous retrouvons le bouton supplémentaire qu’arborent également les versions standard de la fratrie : Camera Control. Il se situe sur la même tranche que le bouton de mise en marche. Il fonctionne comme TouchID : c’est une surface tactile accompagnée d’un moteur haptique et d’un capteur de pression. Il sert à zoomer, changer les paramètres et les styles, verrouiller la mise au point et, bien sûr, prendre une photo. Il sert également à ouvrir l’application photo plus rapidement, comme sur les Xperia de Sony.

L'iPhone 16 Pro Max a l'écran le plus grand pour un iPhone !

Le cadre est toujours en titane et le dos en verre texturé. Il y a quatre coloris : noir, blanc, titane naturel et le très beau titane sable. À l’avant, vous retrouvez un écran entièrement plat, protégé par une nouvelle version de Ceramic Shield. La taille des écrans a changé, passant de 6,1 et 6,7 pouces à 6,3 et 6,9 pouces. Arborant l'écran d'iPhone le plus grand de l'histoire, l'iPhone 16 Pro Max se rapproche donc de plus en plus de l’iPad Mini ! Les écrans sont toujours OLED LTPO « ProMotion » 120 Hz dont la résolution ne bouge pas : 460 pixels par pouce. La luminosité maximale n’a pas bougé, mais la luminosité minimale a été revue à… 1 nit ! Dynamic Island est toujours là. Et la résistance à l’eau aussi.

Coté connectique, nous retrouvons sur la tranche inférieure un port USB type-C 3, comme l’année dernière (contre USB 2 pour les modèles standards). Les iPhone 16, Pro ou standard, profitent cette année du WiFi 7 (contre WiFi 6E en 2023), une bonne nouvelle pour ceux qui sont équipés d’une Box compatible. Pour le reste, pas de changement : Bluetooth 5.3, UWB 2, 5G sub 6 GHz, NFC, appel d’urgence par satellite et GPS double fréquence.

Les iPhone 16 Pro et Pro Max sont plus puissants et plus endurants

Sous l’écran, nous retrouvons une nouvelle puce : l’A18 Pro, en lieu et place de l’A17 Pro. Ce composant dispose d’un CPU 6 cœurs (2 cœurs puissants, 2 cœurs économes), d’un GPU 6 cœurs et d’un NPU 16 cœurs pour prendre en charge toutes les fonctions d’Apple Intelligence. La firme promet entre 15 % et 20 % de performances en plus et une efficacité énergétique jusqu’à 20 % pour les mêmes performances. Pour gérer la chaleur, Apple a amélioré la chambre à vapeur des iPhone et ajoutez une couche d’aluminium sur le châssis en titane.

Comme toujours, nous n’avons pas d’informations officielles pour la RAM. La capacité de la batterie de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max non plus n’est pas renseignée officiellement. Mais Apple annonce une meilleure autonomie que les iPhone 15 Pro / Pro Max : 4 heures de plus en lecture vidéo ou en streaming vidéo, 10 heures de plus en lecture audio. En outre, les iPhone 16 Pro et Pro Max, comme les modèles standards, sont désormais compatibles avec la charge rapide 30 watts avec un chargeur MagSafe (et toujours 20 watts en filaire).

Apple offre à ses modèles Pro un nouveau module ultra grand-angle !

La photo a également été changée. Notamment le module ultra grand-angle (équivalent 13 mm). Le capteur passe de 12 à 48 mégapixels. Et il gagne un autofocus à détection de phase, lui offrant enfin la possibilité de prendre en charge les macros. L’objectif ouvre toujours à f/2.2. l’iPhone 16 Pro gagne quant à lui le téléobjectif périscopique de l’iPhone 15 Pro Max (et iPhone 16 Pro Max) avec zoom optique 5x et autofocus à détection de phase.

Quant au module principal, il reste assez proche de celui des iPhone 15 Pro / Pro Max : capteur 48 mégapixels, objectif ouvrant à f/1.78, stabilisateur optique Sensor Shift 2e génération et autofocus à détection de phase. Seule différence : un nouveau processeur d’image plus puissant permettant de créer des vidéos en 4K à 120 images par seconde, et même en Dolby Vision. À cela s’ajoutent de nouveaux styles photographiques et des filtres lumineux similaires à ceux développés par Honor avec Harcourt pour les Honor 200 Pro et Magic V3. Le SmartHDR 5 est évidemment toujours présent, avec les avantages et les inconvénients qui l’accompagnent.

Enfin, dernière nouveauté matérielle intéressante, les iPhone 16 Pro et Pro Max disposent de quatre microphones au lieu de trois. Un sur la tranche supérieure. Deux sur la tranche inférieure et un dernier dans le module photo. Le but est d’améliorer l’isolation des voix (face aux bruits du vent ou à un brouhaha ambiant) pendant une conversation téléphonique, une captation vidéo ou l’enregistrement d’un mémo vocal. Les applications liées à ces quatre micros sont intéressantes.

Les prix des iPhone 16 Pro et Pro Max n'augmentent pas (mais ne baissent pas non plus)

Avec autant de nouveautés, nous pourrions nous demander quel en sera le prix. D’autant qu’Apple n’est pas connu pour son agressivité commerciale. Et bien, il y a une bonne surprise : il n’y a aucune augmentation tarifaire. Il n’y a pas non plus de baisse, comme nous avons pu le constater sur certains modèles d’iPhone 15. L’iPhone 16 Pro commence donc à 1229 euros. Et l’iPhone 16 Pro Max démarre à 1479 euros. Voici tous les prix :

iPhone 15 Pro :

128 Go : 1 229 euros

256 Go : 1 359 euros

512 Go : 1 609 euros

1 To : 1 859 euros

iPhone 15 Pro Max :

256 Go : 1 479 euros

512 Go : 1 729 euros

1 To : 1 979 euros

Il est toujours un peu abusé de la part d’Apple de proposer une version 128 Go de l’iPhone 16 Pro. Mais nous ne bouderons pas notre plaisir de voir Apple limiter l’impact de ses nouveautés sur les tarifs, notamment sur la gamme Pro. Nous vous donnons maintenant rendez-vous dans les prochaines semaines pour les tests complets de ces téléphones.