Les 4 Fantastiques a droit à un nouveau trailer qui dévoile le Surfeur d’Argent

Et si sauver le monde passait par une crise familiale ? « Les 4 Fantastiques, premiers pas » mise sur les diners animés… et un Surfeur d’Argent plus brillant que jamais.

La dernière bande-annonce de Les 4 Fantastiques : premiers pas, dévoilée à la CinemaCon, semble envoyer du lourd selon les dires des participants. Entre scènes de vie déjantées et menace cosmique, le film de Marvel mise sur l’alchimie du quartet… et l’entrée fracassante du Surfeur d’Argent, interprété par Julia Garner. Un mélange détonnant qui promet un été électrique au cinéma.

Dans les nouvelles images, le quatuor évolue dans un New York rétro années 60, entre émissions télévisées façon Ed Sullivan et costumes vintage. Sue Storm (Vanessa Kirby) et Reed Richards (Pedro Pascal) annoncent une grossesse en plein repas familial, déclenchant les sarcasmes de Johnny (Joseph Quinn) : « T’inquiète, Sue, tu seras une super mère. Mais Reed… » Sous les blagues, une tension palpable : la famille devra affronter Galactus, dont l’ombre plane déjà sur la ville.

Les 4 Fantastiques a droit à un nouveau trailer

Le film plante son décor avec un délicieux kitsch rétro. La séquence d’ouverture, un talk-show animé par Mark Gatiss, résume l’origine des Quatre Fantastiques façon clips d’actualités. D’après les médias présents à l’événement, on y voit Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) tracter un bateau au port, sous les hourras d’une foule en délire. Puis, le ton bascule : le Surfeur d’Argent, métallique et impassible, atterrit en annonçant l’arrivée de Galactus. « Cette planète est condamnée. »

Les scènes domestiques contrastent avec l’apocalypse. H.E.R.B.I.E., le robot mascotte, aide Ben en cuisine. Johnny taquine Reed, déjà accablé par ses erreurs (« J’ai repoussé les limites de l’espace… Ils nous ont entendus »). Mais quand les météores pleuvent, la famille passe en mode héroïque. Même la petite fille rattrapant sa figurine de La Chose sous les débris rappelle l’enjeu : protéger les innocents, coûte que coûte.

Avec Ralph Ineson dans le rôle de Galactus (dont on ne voit que l’ombre pour l’instant), le film explore un multivers inédit. Marvel garde le mystère sur les liens avec l’univers principal, mais les fans auront leur réponse le 23 juillet. En attendant, une certitude : le surfboard chromé de Julia Garner va faire des étincelles.