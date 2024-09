La conférence des iPhone 16 vous a déçus ? Nous aussi. On attendait vraiment qu’Apple présente ces 4 produits

Le très attendu événement “It's Glowtime” d'Apple a eu lieu, laissant les passionnés de technologie avec un mélange d'excitation et de déception. Bien que le géant de la technologie ait dévoilé quelques nouveaux produits, certains appareils étaient notablement absents de la conférence.

La Keynote “It’s Glowtime” d’Apple a été l’occasion pour l’entreprise de lever le voile sur les iPhone 16, les Watch Series 10 et les AirPods 4. Cependant, certains produits ont aussi brillé par leur absence. Voici un aperçu de quatre appareils que nous espérions voir, mais qui n'ont pas fait leur apparition lors de la conférence d'hier soir.

L'Apple Watch SE 3 : une absence colorée

De nombreux fans d'Apple attendaient avec impatience la présentation de l'Apple Watch SE 3, dont les rumeurs annonçaient une refonte importante du design. Les spéculations allaient bon train sur la possibilité qu'Apple adopte un boîtier en plastique pour cette montre portable économique, une décision qui rappellerait l'époque colorée de l'iPhone 5C.

Le design en plastique proposé n'était pas seulement une question d'esthétique. Elle aurait permis à Apple de réduire les coûts tout en améliorant la durabilité contre les rayures et les chutes. Cette approche aurait pu faire de l'Apple Watch SE 3 une option encore plus attrayante pour les parents désireux d'acheter une smartwatch pour leurs enfants, conformément à la récente campagne d'Apple visant à commercialiser la Watch en tant qu'appareil de communication et de sécurité pour les enfants.

Toutefois, la soirée s'est achevée sans qu'il soit fait mention d'un nouveau modèle SE. Mark Gurman, de Bloomberg, avait laissé entendre que l'appareil pourrait être retardé, mais on ne sait pas si cela signifie une sortie plus tardive ou une absence totale de la gamme de cette année.

iPad mini 7 : une déception de la taille d'une tablette

L'iPad mini 7 est un autre appareil qui a brillé par son absence lors de l'événement “It's Glowtime”. Si certains espéraient une mise à jour de la tablette compacte d'Apple, puisque celle-ci était récemment en rupture de stock sur l’Apple Store outre-Atlantique, son absence n'était pas totalement surprenante. Des rumeurs ont suggéré qu'Apple prévoyait un deuxième événement en octobre 2024, qui serait plus approprié pour la sortie de nouveaux iPad et la mise à jour des MacBook Air avec puces M4.

L'iPad mini 7, lorsqu'il arrivera, devrait conserver son écran de 8,3 pouces et son bouton d'alimentation Touch ID. L'une des améliorations attendues est la correction potentielle de l'effet de défilement saccadé dont certains utilisateurs se sont plaints avec l'iPad mini 6. Cette bizarrerie visuelle, qui entraîne un décalage perceptible lors du défilement de texte, constituait un problème mineur mais persistant pour certains utilisateurs.

Parmi les autres améliorations potentielles de l'iPad mini 7 figurent une variante de la puce A17 ou A18 compatible avec Apple Intelligence, de nouvelles options de couleur, une caméra frontale améliorée et la prise en charge du Wi-Fi 6E.

AirPods Max 2 : une occasion manquée pour des mises à jour majeures.

Les AirPods Max originaux, sortis en 2020, ont fait des vagues grâce à leur design haut de gamme et à leurs excellentes capacités de réduction du bruit. Cependant, au fil du temps, les concurrents ont rattrapé et même dépassé les écouteurs supra-auriculaires d'Apple sur certains aspects. Beaucoup espéraient que l'événement “It's Glowtime” apporterait un rafraîchissement indispensable à la gamme AirPods Max, mais hélas, aucune annonce n'a été faite en ce sens.

En effet, seule une nouvelle version avec un port USB-C a été annoncée. Cette dernière conserve même l’ancienne puce H1, qui ne permet pas au casque d’offrir certaines fonctionnalités phares des AirPods Pro 2, notamment une réduction de bruit active améliorée, l’isolement de la voix, l’audio adaptatif, l’écoute en temps réel, le volume personnalisé et même l'audio Lossless comme sur le Vision Pro.

L'un des autres problèmes des AirPods Max d'origine était leur étui de transport, qui offrait une protection minimale et qui a été largement critiqué par les utilisateurs. Un étui rigide aurait été le bienvenu pour protéger les écouteurs haut de gamme lors des déplacements.

Apple Watch Ultra 3 : une absence surprenante

L'absence la plus inattendue de l'événement “It's Glowtime” a sans doute été celle de l'Apple Watch Ultra 3. De nombreux observateurs s'attendaient à une mise à jour de la smartwatch robuste d'Apple, mais selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a seulement choisi de présenter un nouveau coloris noir titane pour l'Apple Watch Ultra 2 existante au lieu de dévoiler un tout nouveau modèle.

Les raisons de l'absence de l'Apple Watch Ultra 3 pourraient être liées au développement en cours de nouvelles fonctionnalités de santé. Les rumeurs concernant la détection de l'apnée du sommeil, la surveillance de la glycémie et la lecture de la tension artérielle pourraient changer la donne pour l'appareil, mais elles nécessitent également des tests et des perfectionnements approfondis.

Le retard potentiel donne à Apple plus de temps pour perfectionner ces fonctions avancées de surveillance de la santé. Cependant, en attendant, la nouvelle Watch Series 10 profite d’une fonctionnalité absente sur le modèle Ultra 2 : la surveillance de l’apnée du sommeil. Pour contenter les fans de la montre premium, Apple n’a pour l’instant introduit qu’une nouvelle finition noire en titane pour l'Ultra 2.

L’événement “It's Glowtime” d'Apple a permis de présenter de nouveaux produits intéressants, mais l'absence de ces quatre appareils attendus laisse place à la spéculation quant aux projets futurs d'Apple. On vous tiendra évidemment au courant dès que nous en saurons davantage à leur sujet.