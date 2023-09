Apple Watch Series 9 : prix, date de sortie, nouveautés, watchOS 10, tout savoir sur la montre connectée

Avec l'Apple Watch Series 9, la marque à la pomme continue de perfectionner sa formule de smartwatch sans prendre de grands risques. En attendant de grands changements pour l'Apple Watch Series X, c'est surtout au niveau logiciel que l'Apple Watch Series 9 se distingue, par le biais de la mise à jour watchOS 10.

Apple lance sa neuvième génération de montres connectées. Si on ne s'attend pas à de grands bouleversements avec ces modèles, les Apple Watchs Series 9 vont tout de même apporter un certain nombre de nouveautés et d'améliorations par rapport à leurs prédécesseurs, les Apple Watch Series 8. C'est notamment au niveau logiciel que des innovations vont faire leur apparition, avec une mise à jour watchOS 10 qui s'annonce ambitieuse. Design, interface, fonctionnalités, performances, découvrez tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles smartwatches de la marque à la pomme.

📅 Quand sort l'Apple Watch Series 9 ?

Les Apple Watch sont présentées lors de la traditionnelle keynote de rentrée de la firme de Cupertino. Cette année, l'Apple Watch Series 9 accompagne l'iPhone 15 et ses déclinaison. L'événement se tient le 12 septembre 2023 et si la marque américaine respecte son calendrier habituel, la montre connectée sera commercialisée à partir du vendredi de la semaine suivante, soit le 22 septembre 2023. Entre-temps, Apple devrait ouvrir les précommandes pour permettre aux consommateurs de sécuriser la livraison de leur produit.

L'Apple Watch Series 9 est accompagnée d'une Apple Watch Ultra premium de seconde génération, alors qu'une remplaçante de l'Apple Watch SE de deuxième génération n'est pas attendue avant 2024 sur l'entrée de gamme.

💶 Quel est le prix de l'Apple Watch Series 9 ?

Il faut attendre la conférence de lancement pour connaitre les prix exacts pratiqués par Apple pour ses nouveaux modèles de smartwatches. On peut toutefois anticiper les tarifs en se basant sur les générations précédentes. En prenant en compte que les innovations sont peu nombreuses cette année, on peut s'attendre à ce qu'Apple ne gonfle pas ses prix, déjà élevés, cette année, et ce, malgré l'inflation. De plus, l'euro s'est stabilisé par rapport au dollar et le taux de change ne devrait cette fois pas jouer en défaveur des clients européens.

Voici donc la grille tarifaire à laquelle l'on peut s'attendre (finition aluminium, les versions en acier inoxydable tant plus chères) :

Apple Watch Series 9 41 mm : 499 euros

Apple Watch Series 9 45 mm : 539 euros

Apple Watch Series 9 41 mm eSIM : 619 euros

Apple Watch Series 9 45 mm eSIM : 659 euros

Quant à l'Apple Watch Ultra 2, elle pourrait voir son prix augmenter. Les coûts de fabrication de ce modèle seraient en hausse pour proposer un corps en titane plus léger, mais tout aussi résistant. Si cela se confirme, son tarif plancher dépasserait alors le seuil symbolique des 1000 euros.

⌚️ Quel est le design de l'Apple Watch Series 9 ?

Les changements sont timides en termes de conception. Apple est resté conservateur avec cette génération et entend mettre le paquet pour l'Apple Watch X qui va suivre, laquelle va marquer les 10 ans de la montre connectée. Le boitier carré aux coins arrondis fait son retour, avec la même couronne de navigation. Les utilisateurs ont le choix entre des matériaux en aluminium ou en acier inoxydable. Il se murmure que les Apple Watch Series 9 en acier inoxydable seraient en partie fabriquées à l'aide de techniques d'impression 3D.

La taille de l'écran reste à 41 ou 45 mm au choix et l'affichage est confié à la technologie OLED LTPO. Nous savons qu'Apple travaille au développement d'écrans microLED, mais ceux-ci sont encore loin d'être prêts. S'ils arrivent un jour, l'Apple Watch Ultra sera logiquement prioritaire.

Les quatre coloris Minuit, Lumière Stellaire, Argent et Rouge sont rejoints cette année par une cinquième robe : Rose. Elle est disponible sur l'Apple Watch Series 9 en aluminium uniquement. Les versions en acier inoxydable restent quant à elles proposées en Or, Argent et Graphite. Enfin, nous savons qu'Apple a cherché à écouler ses stocks de bracelets en cuir, de bracelets Solo Loop et de station de chargement MagSafe, ce qui peut signifier que ces accessoires seront renouvelés.

⚙️ Quelle est la fiche technique de l'Apple Watch Series 9 ?

La fiche technique de l'Apple Watch Series 9 sera très proche de celle de l'Apple Watch Series 8, avec toutefois une mise à jour de la plate-forme. En effet, l'Apple Watch Series 9 bénéficierait d'un nouveau coeur. Les derniers SiP intégrés aux Apple Watch n'ont pas permis un bond spectaculaire en termes de performance. Il faut dire que si elles ont chaque année le droit à un petit nom différent, les puces Apple S6, S7 et S8 ne sont pas bien différentes.

Mais cela change avec le SiP Apple S9 de la Watch Series 9. Déclinée des Apple A15 Bionic équipant les iPhone 13 et iPhone 13 Pro, cette puce promet enfin des performances vraiment supérieures, pour une expérience plus fluide. Basée sur une gravure plus fine de 5 nm, contre 7 nm sur les modèles ultérieurs, elle assure également une meilleure efficacité énergétique, une consommation mieux maitrisée, et par conséquent une autonomie plus importante à la smartwatch.

Avec les Apple Watch Series 8, nous avions eu droit à de nouveaux capteurs pour mesurer la température corporelle, utiles pour diagnostiquer de la fièvre ou pour le suivi menstruel des femmes. L'Apple Watch Series 9 n'apporte pas de nouveaux capteurs. Cela fait longtemps que l'on évoque un potentiel capteur de glycémie, mais il faudra attendre encore plusieurs années pour voir débarquer cette technologie, si elle finit bien par être intégrée.

📱 Quelles sont les nouveautés de watchOS 10 ?

Nous avons annoncé la couleur en introduction de cet article : Apple a davantage travaillé sur l'aspect logiciel que sur l'aspect matériel de la Watch Series 9. Présentée lors de la WWDC 2023, watchOS 10 est considérée comme l'une des plus importantes mises à jour logicielles du système d'exploitation pour wearable depuis 2015, année de la sortie de la première Apple Watch.

Apple a opéré ici une refonte de l'interface inspirée d'iOS et intégré de nouvelles fonctionnalités qui tirent parti de la nouvelle puce Apple S9. Les applications natives bénéficient d'une esthétique plus moderne, avec des visuels colorés et une présence accrue d'animations. watchOS 10 introduit par ailleurs un système de cartes, Smart Stack, qui va proposer aux utilisateurs des actions personnalisées en fonction de ses habitudes et du moment de la journée. Pour déterminer la probabilité qu'une action intéresse l'utilisateur, cette fonction se base sur l'intelligence artificielle et le machine learning.

Comme pour iOS, Apple fait le choix des widgets pour améliorer l'ergonomie de ses montres connectées. Présents sur les premières versions, ils avaient été supprimés dès watchOS 3 pour mettre en avant les applications natives. En naviguant avec la couronne digitale, les utilisateurs peuvent accéder à une interface dédiée aux widgets. Ceux-ci affichent des informations thématiques (météo, calendrier, musique…) et proposent des actions rapides sans avoir à entrer dans l'application concernée au préalable.

Les nouveautés sont maigres sur le plan de la santé. On se contente de la fonction Time in Daylight, qui calcule le temps que vous passez à l'extérieur à partir du capteur de lumière ambiante. Nous pouvons aussi citer l'application Mindfulness, qui donne désormais la possibilité de renseigner ses émotions et son humeur pour suivre l'évolution de son état d'esprit et de son bien-être sur l'application Santé de l'iPhone.

Pour les sportifs, Apple s'est concentré sur les cyclistes. watchOS 10 détecte les chutes à vélo, adapte le calcul de la calorimétrie pour les propriétaires de vélo électrique, effectue des rappels d'entraînement, et indique des données telles que la vitesse, la cadence et les zones de puissance des entraînements. Le système devient aussi capable de calculer le niveau d'intensité le plus élevé qu'un cycliste peut maintenir pendant une heure de vélo. Votre Apple Watch pourra aussi se connecter à d’autres appareils de mesure compatibles en Bluetooth : les wattmètres, capteurs de cadence, capteurs de vitesse… Pour plus de praticité, vous pouvez en outre choisir d'afficher vos séances d'entraînement sur votre iPhone, qui peut être accroché au cadran du vélo.

L’application Boussole va garder en mémoire la dernière position connue où vous avez disposé d'une connexion cellulaire. En cas de perte de réseau, vous serez ainsi en mesure de venir à cet emplacement pour retrouver une connectivité mobile. L'option Vue d’altitude permet de visualiser en 3D les lieux que vous avez visités. Enfin, watchOS 10 devient compatible avec la fonction Name Drop des iPhone, qui vise à tuer les cartes de visite. Il est possible à la fois de partager un contact depuis sa montre, et d'en recevoir un depuis un autre appareil prenant en charge cette option.