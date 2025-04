Le prix de la Nvidia RTX 5060 Ti a fuité, allez-vous devoir casser votre tirelire ?

Un leaker affirme avoir le prix de la future carte graphique Nvidia 5060 Ti, très attendue par certains joueurs privilégiant un bon rapport qualité/prix. Est-ce le cas ici ? Réponse.

On peut reprocher beaucoup de choses à Nvidia, mais pas d'oublier certaines catégories de joueurs PC. Pour peu que l'on soit assez patient, chaque nouvelle série de cartes graphiques fabriquée par la marque se décline en suffisamment de modèles pour que tous les budgets, même les plus serrés, y trouvent leur compte. Si tant est que l'on arrive à mettre la main sur un exemplaire bien sûr. La faible production ne répondant absolument pas à la demande est l'un des plus gros griefs fait à la firme.

En ce qui concerne les RTX 50, dernières en date, 4 versions sont disponibles actuellement : la très puissante et très chère RTX 5090, suivie par ordre décroissant sur ces 2 aspects par la RTX 5080, la RTX 5070 Ti et la RTX 5070. Mais beaucoup attendent encore avant de craquer. Ils lorgnent du côté des deux variations manquantes, les RTX 5060 et 5060 Ti, considérées à juste titre comme idéales pour les joueurs qui recherchent de bonnes performances à petit prix. Jusque là inconnus, le tarif de la version Ti aurait fuité justement.

Voici le prix supposé de la carte graphique Nvidia RTX 5060 Ti

Autant le dire tout de suite : la RTX 5060 Ti ne sera pas vendue à un prix déraisonnable, en admettant que l'internaute le divulguant en avance ait raison. D'ailleurs, il faut dire les RTX 5060 Ti. Comme avec la série précédente, Nvidia aurait choisi de proposer 2 versions : une avec 16 Go de mémoire et une autre avec 8 Go. La première serait affichée à 499 $, le deuxième à 399 $. On est donc sur les mêmes tarifs que les RTX 4060 Ti 16 et 8 Go au moment de leur sortie.

Lire aussi – Le prix des cartes graphiques Nvidia RTX 50 baisse en France, mais il y a un mais

En France, ces deux cartes graphiques étaient disponibles pour respectivement 549 € et 439 €. On peut donc s'attendre à la même chose pour les 5060 Ti. Pour rappel, le lancement des RTX 5060 Ti et 5060 a été retardé. D'après les dernières rumeurs, la RTX 5060 Ti est attendue pour le 16 avril 2025, tandis que le modèle standard arriverait à la mi-mai.

Source : Board Channels