En 2022, Apple a présenté la Watch Ultra, nouvelle montre connectée sous watchOS destinée aux aventuriers et aux sportifs. En 2023, la marque américaine va revenir avec une seconde mouture de sa montre très haut de gamme pour accompagner la neuvième génération d’Apple Watch classique. Quelles sont les nouveautés de l’Apple Watch Ultra 2 ? Quel sera son prix et sa date de lancement ? Voici toutes les réponses à vos questions.

L’Apple Watch est incontestablement la montre connectée la plus vendue au monde. Sur le premier semestre 2023, Apple représentait 26 % du marché mondial des smartwatches au premier trimestre 2023, largement devant Samsung avec 9 %. Chaque année, plus de 3 montres connectées sur 10 vendues dans le monde sont des Apple Watch. Voilà pourquoi la firme de Cupertino continue chaque année de présenter de nouveaux modèles et de nouveaux bracelets.

L’année dernière, Elle a cependant vu beaucoup plus grand que d’habitude. Les Watch Series 8, avec boitier aluminium et acier inoxydable. La Watch SE 2e génération que nous avons testée. Et la Watch Ultra, un nouveau modèle ultra premium doté d’un design très différent de l’Apple Watch classique. Ses différences : une seule taille, un écran plus grand et plus lumineux, un double GPS, un système de bracelet dédié, une étanchéité revue à la hausse, un boitier en titane, un bouton supplémentaire, etc. L’Apple Watch Ultra, malgré un prix de vente frôlant les 1000 euros, est un succès commercial.

Et pas uniquement auprès des sportifs, des aventuriers et des randonneurs. Son design plus massif et carré a séduit les consommateurs qui trouvent l’Apple Watch originelle trop petite. Même la version 45 mm. Objet fashion. Outil de mesure sportif. L’Apple Watch Ultra se renouvèle en 2023 en gardant les fondamentaux et en améliorant la proposition fonctionnelle avec de nouveaux capteurs et des nouvelles applications. Dans ce dossier, retrouvez toutes les informations à propos de cette montre connectée : design, capteur, fonction, prix et date de sortie.

L’Apple Watch Ultra 2 sera présentée en même temps que l’Apple Watch Series 9. L’officialisation des montres aura lieu en même temps que celle des iPhone 15, lors d’une keynote diffusée sur Internet le 12 septembre 2023.

La commercialisation de l’Apple Watch Ultra aura lieu avant la fin du mois de septembre. Deux hypothèses sont possibles. Soit elle est commercialisée en même temps que les iPhone 15 et les Apple Watch Séries 9, le 22 septembre 2023, après une semaine de précommande. Soit elle sera commercialisée une semaine plus tard, à partir du 29 septembre 2023.

Rappelons que l’Apple Watch n’a pas pu être commercialisée en même temps que la Watch Series 8. Celle-ci était disponible à partir du 16 septembre 2022, comme l’iPhone 14, tandis que la Watch Ultra n’était sur les étals qu’à partir du 23 septembre 2022. Ce n’est pas la première fois qu’un produit Apple subit un retard. L’Apple Watch originel et l’iPhone X en sont deux exemples.

💶 Quel est le prix de l’Apple Watch Ultra 2 ?

Le prix de la Watch Ultra 2 devrait rester très élevé. La montre se positionne sur le segment ultra premium, en concurrence avec les marques d’horlogerie traditionnelle. La première Watch Ultra, qui n’existe qu’en une seule configuration, est vendue à 999 euros avec un bracelet (Alpine, Trail ou Ocean, au choix).

Le journaliste américain Mark Gurman affirmait en juillet 2023 qu’Apple vendra son Apple Watch Ultra 2 plus cher que la précédente. Comprenez donc que la montre sera commercialisée au-dessus de la barre des 1000 euros.

Cette augmentation tarifaire a plusieurs justifications. D’abord, l’utilisation d’un titane d’une qualité supérieure, similaire à celui de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max. Nous en reparlerons dans la partie design de ce dossier. Ensuite l'inflation sur les coûts des matières première, des composants et de l'énergie.

⌚️ Quel est le design de l’Apple Watch Ultra 2 ?

Le design de l’Apple Watch Ultra 2 reprendra en grande partie de celui du modèle précédent. Un boitier 49 mm rectangulaire, plus anguleux et plus massif que celui de l’Apple Watch classique. Le système de fixation spécifique pour les bracelets. L’écran plat de 1,92 pouces (le plus grand dans la gamme Apple Watch) avec des protections sur les bords.

Le boitier conserve l’ensemble des résistances aux éléments du modèle précédent. L’étanchéité IPX6 contre les infiltrations d’eau. La certification MIL-SDT-810H contre les vibrations, les changements de pression, le rayonnement, les changements de températures. La certification plongée WR100 (équivalent 10ATM, jusqu’à 100 mètres de profondeur). Et la certification EN13319 pour la sonde de pression (jusqu’à 40 mètres de profondeur).

L’ergonomie de l’Apple Watch Ultra 2 reprend donc celle du modèle précédent, mais avec une subtile différence : le matériau utilisé pour le châssis est différent. Selon les rumeurs, le titane utilisé ici est un autre alliage plus léger et plus résistant, lequel est l’une des principales causes de l’augmentation tarifaire. Notez aussi que l’Apple Watch Ultra 2 devrait se parer d’une nouvelle couleur : gris sombre.

Pour le reste, aucun changement. L’écran est toujours protégé par le même matériaux : du saphir synthétique. Vous retrouvez ce même verre sous le boitier, au niveau des capteurs biométriques.

⚙️ Quelles sont les nouveautés matérielles de l’Apple Watch Ultra 2 ?

L’Apple Watch Ultra 2 est très similaire à la première montre outdoor de la firme américaine. Quelques détails les séparent. Nous avons signalé quelques différences au niveau des matériaux et des coloris. Il y en a également une à l’intérieur : le SoC. Apple utiliserait ici un nouveau processeur pour animer sa montre : l’Apple S9. Vous retrouvez ce même composant dans l’Apple Watch Series 9.

Et c’est grâce à lui que les montres connectées de la marque américaine vont gagner en intelligence. En effet, le S9 est un processeur qui intègre une partie dédiée à l’intelligence artificielle et au machine learning. Ce composant serait un dérivé de l’Apple A15 Bionic, le coeur qui anime les iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14 et 14 Plus.

Le reste de la fiche technique ne devrait pas changer. Notamment au niveau de l’écran. Il s’agirait ici d’une écran Retina LTPO doté d’une luminosité maximale de 2000 nits et d’une résolution de 338 pixels par pouce, comme pour la première Watch Ultra. Apple travaillerait encore sur la technologie microLED, sans trouver de bon compromis.

Vous retrouvez tous les capteurs biométriques et environnementaux de l’Apple Watch Ultra précédente : cardiofréquencemètre, thermomètre, oxymètre, et ECG pour la partie biométrie ; baromètre, altimètre, capteur de pression, accéléromètre, gyroscope et magnétomètre pour l’environnement. A cela s’ajoutent NFC, Bluetooth 5.3, WiFi n dual band, capteur Ultra Wideband et eSIM. Enfin, vous retrouvez le double haut-parleur, la batterie de 542 mAh, ainsi que les 32 Go de mémoire interne pour stocker des playlists Apple Music.

Les rumeurs évoquent depuis plusieurs années l’arrivée d’un capteur de glycémie dans les Apple Watch. Mais cela ne sera pas prêt pour l’Apple Watch Ultra 2. Les récentes fuites expliquent que l’Apple Watch Ultra 2 n’en bénéficiera pas. Selon Mark Gurman, Apple doit encore perfectionner les algorithmes et réduire la technologie afin d’intégrer cette fonctionnalité dans le boitier de la montre connectée tout en offrant des résultats fiables.

Ce capteur aurait pu apporter un vrai confort quotidiens aux diabétiques qui auraient pu mesurer leur taux de sucre plus facilement qu’avec les méthodes actuelles, lesquelles sont intrusives. De même, l’Apple Watch Ultra 2 n’embarque pas de tensiomètre, un outil qui aurait parfaitement compléter le cardiofréquencemètre et l’ECG. Un tensiomètre sert à mesurer la tension artérielle.

📱 Quelles sont les nouveautés logicielles de l’Apple Watch Ultra 2 ?

L’Apple Watch Ultra 2 fonctionne directement avec la dernière mise à jour de watchOS, le système d’exploitation des montres connectées de la marque américaine. Celle-ci s’appelle watchOS 10. Et elle apporte de nombreuses nouveautés ergonomiques et fonctionnelles. Elle est considérée comme la première grande évolution de watchOS depuis le lancement de l’Apple Watch originelle.

Outre l’arrivée de nouvelles watchfaces (notamment celle de Snoopy), watchOS 10 réactualise l’interface de toutes les applications système, que ce soit Météo, Appel ou encore Plans. Il est maintenant possible d’adapter la colorimétrie de l’interface grâce à une palette.

watchOS hérite également des widgets d’iOS. Ces derniers permettent d’accéder aux fonctions usuelles plus rapidement qu’en ouvrant une application dédiée. Et la couronne digitale permet de naviguer d’un widget à un autre.

Autre nouveauté liée à l’ergonomie des informations affichées : Smart Stack. Ce sont des piles de cartes virtuelles qui vous proposent des actions à effectuer et des informations à consulter en fonction du contexte et de vos habitudes. C’est Smart Stark qui profitera le plus du machine learning pris en charge par le processeur Apple S9.

watchOS 10 introduit plusieurs fonctions sur la santé : Time in Daylight qui calcule le temps passé à l’extérieur et Mindfulness pour améliorer son bien-être et son état d’esprit. Côté sport, la prise en charge du vélo a été considérablement améliorée. Les cartes topographiques arrivent aussi sur les Watch Ultra et Ultra 2. Les appels FaceTime en groupe sont désormais disponibles depuis la montre. Enfin, watchOS 10 prend en charge Namedrop, le système d’échange de carte de visite virtuelle intégré à iOS 17.