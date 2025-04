Microsoft bloque encore la mise à jour Windows 11 24H2 sur ces PC pourtant neufs, qu’est-ce qui ne va pas cette fois ?

Microsoft n'en finit pas d'empêcher l'installation de la mise à jour Windows 11 24H2 sur certains PC. La firme vient d'annoncer un nouveau blocage à cause d'un bug aux conséquences fâcheuses.

Microsoft ne sait pas ce qu'il veut. D'un côté, la firme pousse tout le monde à acheter un nouveau PC face à l'arrêt imminente du support de Windows 10. De l'autre, elle empêche des utilisateurs sous la nouvelle version du système d'exploitation de profiter de toutes ses nouveautés. Plus particulièrement de celles intégrées à la version 24H2 de Windows 11, sortie en octobre 2024. Déjà 6 mois qu'elle est disponible au moment où nous écrivons cet article, pourtant beaucoup n'en ont pas encore vu la couleur.

Et pour cause : de nombreux problèmes de compatibilité obligent l'entreprise à bloquer la mise à jour. Quasiment au lendemain son lancement, les joueurs de Fortnite et Apex Legends en étaient privés, la faute à un programme anti-triche utilisé par ces titres. Si vous aviez le jeu Asphalt 8 installé sur votre machine, même constat. Il a d'ailleurs fallu attendre mars 2025 pour que ce problème soit résolu. Ce n'est pas encore le cas pour d'autres malheureusement.

La mise à jour Windows 24H2 est bloquée sur certains nouveaux PC, voici pourquoi

Après le blocage de Windows 11 24H2 sur certains appareils équipés de la technologie Dirac Audio, voilà que Microsoft annonce faire de même sur ceux qui possèdent le pilote nommé sprotect.sys, peut importe sa version. Il “assure une protection par chiffrement et est utilisé par les logiciels de sécurité spécialisés et les solutions d'entreprise. Ce pilote peut être automatiquement installé sur un système lors de l'installation de nombreuses applications“, lit-on sur la page dédiée aux bugs de la mise à jour 24H2.

Lire aussi – Windows 11 24H2 : les dernières mises à jour font planter et ralentissent les PC

Les PC affectés sont rendus quasiment inutilisables, le souci provoquant des gels du système et des écrans bleus ou noirs. La firme de Redmond travaille avec SenseShield Technology, la société derrière le pilote, afin de trouver une solution. En attendant, si vous êtes concerné, vous devriez voir un message sur la page Windows Update dans les Paramètres de Windows vous indiquant que vous n'avez rien à faire de spécial à part attendre.