Dites adieu à ces smartphones Pixel, Google arrête de les vendre

Après la sortie des Pixel 9, Google annonce mettre fin à la vente de plusieurs de ses smartphones. Il ne va pas falloir trainer si vous en voulez un. Voici les modèles concernés.

Ils sont officiels. Après des mois d'attente, mais tout de même en avance sur son planning habituel, Google a présenté tous ses nouveaux produits dont la très attendue série des Pixel 9. En plus du modèle standard, nous avons droit à un Pixel 9 Pro et un Pixel 9 Pro XL. Les deux sont d'ailleurs strictement identiques si ce n'est la taille de l'écran et de la batterie. N'oublions pas bien sûr l'autre star de l'événement : le Pixel 9 Pro Fold, deuxième smartphone pliable de la marque et le premier officiellement disponible en France.

Et si les Pixel 9 sont une mise à jour importante des Pixel 8 de 2023, le Pixel 9 Pro Fold n'a plus rien à voir avec son prédécesseur tant il place la barre largement au-dessus de ce dernier. On peut même parler d'une refonte totale. Mis à part le fait qu'il soit pliable, le design du mobile est visiblement différent, les écrans sont plus grands et les composants sont bien plus puissants. Le processeur saute même une génération en passant du Google Tensor G2 au Tensor G4. Dans ces conditions, on comprend pourquoi Google arrête la vente du Pixel Fold. Mais pas que.

Ces smartphones Pixel de Google ne sont plus en vente

En vous rendant sur la boutique en ligne de Google, vous verrez que plusieurs modèles manquent à l'appel. Impossible de trouver le Pixel Fold comme nous l'avons dit, mais il n'y a également plus aucune trace du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro. On peut comprendre cette décision pour le Fold, un peu moins pour les Pixel 7. Datant de 2022, ils sont encore largement capables de trouver preneur et d'assurer plusieurs années de service. D'autant que jusqu'à présent, Google continuait de vendre les anciennes générations de ses smartphones jusqu'à épuisement des stocks.

Cela ne veut pas dire que les Pixel 7 sont désormais introuvables cependant. Ils ont simplement disparu de la boutique Google, mais reste disponibles chez d'autres revendeurs. En revanche, ne trainez pas si vous voulez en acheter un. Une fois qu'ils seront marqués en rupture, il n'y en aura définitivement plus.