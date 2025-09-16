Windows 11 : cette pétition s’oppose à la fin du support de Windows 10

Le 16 septembre, une coalition de 23 organisations lance une pétition pour exiger de Microsoft le maintien des mises à jour de sécurité gratuites de Windows 10, alors que la fin de son support approche à grands pas.

La fin du support de Windows 10 est prévue pour le 14 octobre prochain. Pour inciter les utilisateurs à mettre à niveau leur PC, Microsoft multiplie les arguments : notification explicative, nouvelles fonctionnalités, solutions officielles pour faire gagner un an de sursis… Pourtant, l’entreprise ne parvient pas à faire l’unanimité. Il faut dire que les blocages qui empêchent la mise à niveau pendant des mois et les mises à jour qui occasionnent des bugs ne jouent pas en sa faveur.

Alors que Windows 11 s’impose enfin, 4 ans après sa sortie, d’irréductibles utilisateurs de Windows 10 tentent le tout pour le tout afin de prolonger son support. Une coalition de 23 organisations lance ce mardi 16 septembre une pétition baptisée « Non à la taxe Windows » pour exiger le maintien des mises à jour de sécurité gratuites de Windows 10.

23 organisations s’associent et lancent une pétition pour prolonger le support de Windows 10

Selon l’association, la fin du support de Windows 10 est une « décision unilatérale et injuste », qui représente « un désastre écologique, social et économique ». En imposant des caractéristiques techniques minimales ambitieuses afin d’assurer la compatibilité avec la dernière génération de son système d’exploitation, Microsoft n’a pas facilité la transition. Moult machines sont de fait exclues de la mise à niveau.

Cela implique pour les utilisateurs de payer afin d’obtenir un sursis pour Windows 10 ou de renouveler leur appareil. « Une taxe injustifiée » selon la coalition, qui touche aussi bien les particuliers, que les administrations publiques et les entreprises et qui aggrave l’exclusion numérique, notamment des utilisateurs les plus modestes.

Autre argument avancé : la sécurité – qui était également l’un de ceux de l’utilisateur qui a poursuivi Microsoft en justice. En refusant ou en ne pouvant pas payer, les consommateurs ne recevront plus les mises à jour de sécurité, ce qui augmentera, de fait, leur vulnérabilité aux cyberattaques.

Enfin, l’incitation au renouvellement des appareils est considérée par la coalition comme « un scandale environnemental ». Avec la fin du support programmé de Windows 10, Microsoft est accusé de pousser à la (sur)consommation, ces ordinateurs incompatibles avec Windows 11 étant pour le reste « en parfait état de marche ». La pétition appelle donc au maintien des mises à jour de sécurité gratuites de Windows 10, au moins jusqu’en 2030.