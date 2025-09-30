Samsung déploie la mise à jour One UI 8 sur le Galaxy S23 et d’autres appareils

La mise à jour vers One UI 8 devient disponible sur les Galaxy S23, les Z Fold 5, les Z Flip 5 et quelques autres smartphones et tablettes.

Le déploiement de la mise à jour vers One UI 8 s'accélère. La mise à jour a commencé à être rendue disponible sur les Galaxy S25 dans sa version stable il y a deux semaines. Puis, il y a une semaine, ce sont trois nouveaux modèles qui ont reçu la dernière mouture de la surcouche logicielle, avec les Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 qui ont été servis. Le constructeur continue de garder le rythme avec un lancement de One UI 8 sur de nouveaux appareils.

Sur le haut de gamme, la mise à jour débarque sur les modèles appartenant à la série des Galaxy S23, comme repéré par Tarun Vats, spécialiste de One UI. Il note que dans un premier temps, ce sont les utilisateurs qui étaient inscrits à la bêta de One UI 8 qui reçoivent cette première version stable. Mais peu à peu, le déploiement va être étendu à tous les utilisateurs, qu'ils aient participé ou non à la bêta, et dans tous les pays.

One UI 8 s'invite sur des dizaines d'appareils Samsung

Les smartphones pliables ne sont pas en reste puisque les Z Fold 5 et Z Flip 5 prétendent, eux aussi, à la mise à jour dès maintenant. Là encore, la Corée du Sud est priorisée, mais attendez-vous à ce que One UI 8 vous soit proposé dans les prochains jours. Le Galaxy Z Fold SE a brièvement fait partir de la liste des heureux élus, mais Samsung a décidé de suspendre le déploiement de One UI 8 pour l'instant sur cette référence à cause de retours d'utilisateurs se plaignant d'un bug au niveau de l'écran tactile.

Samsung n'oublie pas ses tablettes, les Tab S10 Ultra et Tab S10+ sont également en train de recevoir la mise à niveau vers One UI 8. En ce qui concerne les smartphones de milieu de gamme, la mise à jour a été repérée sur les Galaxy A55, A36 et A35. D'autres modèles vont être pris en charge dans les jours et semaines qui viennent. Vous pouvez consulter ici tous les appareils compatibles avec One UI 8.