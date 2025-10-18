Samsung suspend la mise à jour vers One UI 8, quel est le problème ?

La mise à jour vers One UI 8 a été suspendue par Samsung pour les Galaxy S24 et Galaxy S22.

Le déploiement de One UI 8 est intensif depuis plusieurs semaines chez Samsung. La mise à jour a été rendue disponible sur de nombreux modèles. Le fait qu'il ne s'agisse pas d'une version apportant de nombreux changements facilite le travail de Samsung, après un développement compliqué pour One UI 7, qui a mis beaucoup de temps à arriver et était sujet à des bugs importants. La situation a l'air d'être bien mieux maitrisée avec One UI 8, mais cela n'empêche pas quelques couacs.

Début octobre, le Galaxy S22 commençait à recevoir One UI 8, mais Samsung a suspendu le déploiement sur les Galaxy S22, S22+ ou S22 Ultra seulement quelques jours plus tard. On ne connait pas la raison de cette décision, mais il est probable que le constructeur ait repéré un problème avec cette version et qu'il préfère la retirer momentanément pour la pousser de nouveau avec un correctif. Pour ceux qui ont déjà installé One UI 8, rien ne change, il faut juste espérer ne pas être concerné par le souci identifié par Samsung.

Un problème avec One UI 8 pour les Galaxy S24 et S22 ?

Et après les Galaxy S22, c'est au tour des Galaxy S24 de voir le déploiement de One UI 8 être mis en pause. C'est encore plus étonnant dans ce cas, car ces smartphones ont obtenu la mise à jour depuis plus longtemps, dès septembre en ce qui concerne la version stable. Samsung aurait donc pris plusieurs semaines pour se rendre compte de l'existence d'un bug suffisamment gênant pour que One UI 8 soit mis à l'arrêt. Les Galaxy S24, S24+, S24 Ultra et S24 FE sont tous les quatre concernés.

Pour l'instant, ce retrait de One UI 8 pour les Galaxy S24 ne semble avoir lieu qu'en Corée du sud, mais on sait que Samsung s'occupe souvent de ce marché en premier lieu. La mise à jour pourrait donc disparaître en Europe également. À noter que One UI 8 est de retour pour les Galaxy S22 et S22+ chez nous, mais pas en Corée du Sud, alors que la mise à jour est toujours gelée dans le monde entier pour le Galaxy S24 Ultra.