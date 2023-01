Stadia : la manette sera bien compatible Bluetooth, Google promet une mise à jour

Stadia n’a encore que quelques jours à vivre, mais Google n’en a pas terminé avec son service de cloud gaming. Le géant américain a offert un dernier cadeau aux utilisateurs de la plateforme, et a également donné une bonne nouvelle au sujet de la manette.

Google l’annonçait officiellement en septembre dernier : Stadia va fermer ses portes le 18 janvier prochain, soit dans un peu moins d’une semaine maintenant. L’entreprise a depuis remboursé la plupart des joueurs pour les achats de jeux et de matériel, dont les manettes et les Chromecast, comme il l’avait promis au lancement de la plateforme.

Alors que les jours de Stadia sont comptés, Google a voulu offrir un dernier cadeau aux joueurs de la plateforme. Ceux-ci peuvent dès à présent profiter gratuitement d’un petit jeu gratuit : Worm Game. Stadia précise qu’il s’agit là du premier jeu qui était jouable sur le service de cloud gaming, avant même qu’il soit officiellement lancé en novembre 2019. Cependant, ce n’est pas la seule surprise qui vient d’être annoncée par l’entreprise.

La manette Stadia va devenir compatible Bluetooth

Depuis l’annonce de la fermeture du service, les joueurs se demandaient ce qu’ils pourraient bien faire de la manette Stadia. Cette dernière était avant tout capable de se connecter à la plateforme via votre connexion Wi-Fi, mais il était également possible de l’utiliser en tant que manette classique en mode filaire sur d’autres appareils.

Le problème, c’est que le câble limite énormément les occasions de pouvoir jouer à vos jeux préférés, c’est pourquoi les joueurs ont longuement insisté pour que Google permette à sa manette de se connecter à d’autres appareils en Bluetooth. Il aura finalement fallu attendre janvier pour que Google annonce la bonne nouvelle : une mise à jour est prévue.

Plus précisément, Google dévoile qu’un outil en libre-service sera publié dès la semaine prochaine pour que vous puissiez vous-même mettre à jour votre manette. Google s’engage à communiquer davantage de détails concernant l’activation de la fonctionnalité au cours des prochains jours. Stadia aura finalement été une très bonne affaire pour les joueurs, puisque ceux-ci se sont vu rembourser l’intégralité de leurs dépenses, et se retrouvent désormais avec une manette et un Chromecast offerts par Google.