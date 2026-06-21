Votre chien va-t-il bien ? Samsung pense pouvoir répondre avec l’IA

Et si vous utilisiez l’intelligence artificielle pour vérifier si votre chien va bien ? C’est en tout cas ce que propose Samsung pour ses smartphones Galaxy, via une nouvelle fonctionnalité d’IA pour le Samsung Pet Care.

En 2026, l’intelligence artificielle est utilisée pour simplifier la vie de nombreux humains. Mais pas seulement. En effet, l’IA peut également bénéficier à nos animaux de compagnie préférés. Une association veut, par exemple, utiliser l’IA pour enfin communiquer avec les animaux. Mieux encore : un collier alimenté par l’IA permettrait à votre chien de parler, rien que ça. Et bientôt, l’IA sera capable de déterminer si votre chien est en bonne santé.

C’est en substance ce que propose Samsung, qui a récemment présenté le futur du bien-être connecté par IA à VivaTech 2026. À cette occasion, le fabricant sud-coréen a dévoilé le Samsung Pet Care, une application d’IA particulièrement intéressante pour les amoureux des compagnons à poils.

Samsung permet ainsi à votre smartphone Galaxy de bénéficier d’une fonctionnalité d’IA dédiée à vos animaux de compagnie. Pour utiliser cette dernière, rien de plus simple : il suffit de prendre en photo votre chien ou votre chat. Ensuite, l’intelligence artificielle se charge d’analyser votre animal de compagnie.

L’IA de Samsung va-t-elle remplacer votre vétérinaire ?

L’IA de Samsung serait ainsi capable de déceler les signes d’éventuels problèmes de santé. Celle-ci pourrait notamment pointer du doigt des problèmes dentaires, des défaillances articulaires ou encore la cataracte. Attention toutefois, le Samsung Pet Care ne remplacera pas pour autant votre vétérinaire. Il s’agit plutôt d’un pré-diagnostic effectué par l’IA.

« Samsung lance également une solution de suivi des animaux de compagnie permettant aux utilisateurs de surveiller d’éventuels problèmes de santé à domicile », explique Samsung. « Grâce à une collaboration avec la solution de gestion de la santé animale Lifet, les utilisateurs peuvent prendre une photo avec leur appareil mobile, que l’IA analyse ensuite afin de détecter des signes associés à certains problèmes dentaires, à la luxation de la rotule ou encore à la cataracte. »

Ce n’est pas la première fois qu’une IA est utilisée pour détecter des problèmes de santé. On a par exemple pu voir une IA qui pourrait bientôt prédire vos blessures avant même qu’elles n’arrivent. Mieux encore : une IA serait en mesure de détecter une maladie chez les enfants dans 100 % des cas.

Source : Samsung