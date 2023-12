Une IA détecte cette maladie chez les enfants dans 100 % des cas

Des chercheurs coréens ont mis au point un algorithme utilisant l'intelligence artificielle pour diagnostiquer une maladie chez les enfants avec 100 % de réussite. Sa sévérité est également mesurée.



Si l'intelligence artificielle est souvent vue comme une avancée technologique visant à faciliter notre travail (ou à nous le prendre selon les cas), elle est également utilisée dans de nombreux domaines de recherche. La médecine est l'un d'eux. On a déjà vu ChatGPT trouver une maladie passée inaperçue aux yeux de 17 professionnels de santé par exemple Mais au-delà de ce genre de cas particuliers, c'est surtout au niveau des diagnostics que l'IA prouve son efficacité.

En Corée du Sud, des chercheurs ont publié les conclusions d'une étude qui pourrait bien marquer une avancée majeure dans la détection précoce d'une maladie chez les enfants. L'équipe s'est intéressée aux TSA, les troubles du spectres autistiques. Les détecter tôt permet une meilleure prise en charge, aussi elle a développé un algorithme basée sur l’intelligence artificielle pour faciliter les diagnostics. Les résultats sont très encourageants puisque que le système est non invasif et correct dans 100 % des cas.

Comme souvent, ce sont les yeux qui donnent les informations nécessaires. Ou plutôt les rétines. Située à l'arrière de l’œil, elle est reliée au nerf optique puis l'ensemble est attaché au disque optique. Cette structure, extension du système nerveux central, est une véritable fenêtre sur le cerveau. Les chercheurs ont ainsi pris la photo des rétines de 958 enfants dont l'âge moyen est 7,8 ans. Sur les 1890 clichés obtenus, la moitié appartiennent à des enfants dont on a déjà diagnostiqué un TSA. L'autre moitié, sans trouble, sert de groupe contrôle.

La sévérité du TSA a également été mesurée grâce à deux échelles dédiées. L'IA a ensuite été entraînée avec les photos et les scores déjà connus. Après cela, on lui a demandé de détecter un TSA à partir des photos de rétines et l'IA a posé un bon diagnostic à chaque fois, sans jamais se tromper. Elle n'est pas aussi efficace pour déterminer le score de sévérité en revanche, atteignant un résultat jugé acceptable, mais pas assez sûr pour se reposer dessus. Les plus jeunes participants étaient âgés de 4 ans. Avant cela, la rétine est en croissance continue, rendant difficile les diagnostics plus précoces. Les chercheurs travaillent désormais obtenir la généralisabilité de leurs résultats.

