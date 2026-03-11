Canal+ utilisera l’IA de Google dans ses films et séries, c’est officiel

Le groupe Canal+ signe un partenariat de plusieurs années avec Google pour se servir de son IA dans la production de films et de séries. Voilà ce pour quoi elle sera utilisée précisément.

Depuis l'essor de l'intelligence artificielle générative, les créatifs sont divisés. D'un côté ils admettent que ces outils leur permettent de gagner du temps, de l'autre ils craignent pour l'avenir de leur métier. Après tout, si l'IA peut imiter parfaitement la voix de quelqu'un à partir d'enregistrements par exemple, pourquoi s'embêter à engager un comédien de doublage après quelques contrats ? Une vision cynique, mais que certains ont malheureusement adopté.

L'intelligence artificielle fait déjà partie intégrante des productions Netflix. De son côté, Amazon s'en sert allègrement dans Prime Video pour proposer des recommandations personnalisées notamment. Et maintenant, c'est au tour du groupe Canal+ de rejoindre la danse. Il vient de signer un accord de plusieurs années avec Alphabet, la maison-mère de Google, pour l'usage de Veo 3, l'IA génératrice de vidéo, dans ses films est séries. Mais pas que.

L'IA de Google servira aux productions Canal+ à partir de maintenant

Concrètement, Veo 3 sera mise à disposition des équipes de production de Canal+ pour, par exemple, prévisualiser une scène avant de tourner ou carrément en créer une à partir d'une photo. On pense surtout à la reconstitution historique dans ce dernier cas. Confiez une photo du débarquement en Normandie et l'IA de Google se chargera de lui donner vie sans avoir à sortir la moindre caméra. À ce stade, impossible de dire si cela mènera à remercier certains collaborateurs dont les compétences ne seront plus nécessaires.

Canal+ indique aussi que l'IA indexera l'ensemble du catalogue du groupe et affinera les recommandations de contenus aux abonnés dans l'application. Cette fonctionnalité sera déployée en Europe à partir du mois de juin 2026. Elle sera transparente pour les utilisateurs puisque seuls les films et séries proposés seront impactés. On ignore si l'entreprise a d'autres projets dans lesquels l'usage de l'intelligence artificielle made in Google pourrait trouver une place centrale. Pour le moment, toutes les hypothèses se valent.

Source : Reuters