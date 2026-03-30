Cette IA pourrait bientôt prédire vos blessures avant même qu’elles n’arrivent

Une startup américaine a trouvé une idée surprenante pour combler le manque de données médicales. Elle crée des copies virtuelles du corps humain grâce à l'intelligence artificielle. Ces jumeaux numériques pourraient prédire vos blessures avant même qu'elles n'arrivent.

L'intelligence artificielle transforme la médecine à grande vitesse. Des outils ont déjà prouvé leur capacité à détecter des tumeurs cérébrales invisibles aux IRM classiques. D'autres, comme SleepFM, parviennent à prédire plus de 130 maladies en analysant une seule nuit de sommeil. Pourtant, ces systèmes butent souvent sur un obstacle majeur, le manque de données fiables pour les maladies rares ou les situations peu documentées.

C'est précisément ce problème que cherche à résoudre Mantis Biotech, une startup basée à New York. Georgia Witchel, sa fondatrice et PDG, a développé une plateforme capable d'agréger des sources très variées pour en faire des modèles prédictifs du corps humain. Ces données incluent des manuels médicaux, des capteurs biométriques, des journaux d'entraînement ou encore des images médicales.

Les jumeaux numériques de Mantis Biotech permettent de simuler le corps humain sans recourir à de vraies données patients

Concrètement, la plateforme de Mantis Biotech fusionne toutes ces informations via un système basé sur un grand modèle de langage, avant de les faire tourner dans un moteur physique. Ce moteur reproduit fidèlement la biomécanique du corps humain. Selon TechCrunch, une équipe NBA fait déjà partie des clients de la startup. La plateforme analyse les sauts d'un athlète jour après jour, croise ces données avec son sommeil ou ses séances de musculation, et prédit ainsi les risques de blessure.

L'autre atout de cette technologie concerne les cas rares. Obtenir des données sur un patient atteint d'une maladie peu répandue est souvent impossible pour des raisons éthiques ou réglementaires. Mantis Biotech contourne ce problème en générant des données synthétiques réalistes. Son moteur physique peut par exemple simuler les mouvements d'une main amputée d'un doigt, sans avoir besoin d'un seul vrai patient pour l'entraîner.

La startup vient de boucler un tour de table en seed de 7,4 millions de dollars, mené par Decibel VC, avec la participation de Y Combinator et de Liquid 2. Ces fonds doivent financer le recrutement et le développement commercial. Mantis Biotech vise ensuite le grand public avec des outils de santé préventive, ainsi que les laboratoires pharmaceutiques engagés dans des essais cliniques supervisés par la FDA.