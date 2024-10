Ce collier fait parler votre chien grâce à l’IA, produit révolutionnaire ou grosse arnaque ?

Personifi AI, une startup américaine, vient de présenter un collier connecté capable de donner la parole à votre chien ou votre chat. C'est en tout cas la promesse de la société. Alors, produit révolutionnaire ou grosse arnaque ? Difficile de se prononcer.

C'est maintenant une certitude, l'IA est le nouvel El Dorado, comme l'était Internet en son temps. OpenAI a évidemment ouvert le bal avec ChatGPT, et dans la foulée, tous les géants de la Tech se sont lancés dans la course à l'intelligence artificielle : Microsoft, Google, Meta, même combat.

Bien entendu, de nombreuses startup cherchent également à exploiter l'IA pour développer les produits phares de demain. Résultat, on trouve aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans tout et n'importe quoi, à l'image de cette peluche robotisée censée prendre soin de votre santé mentale.

La dernière trouvaille du jour est signée Personifi AI, une petite entreprise américaine basée à Austin (Texas). Menée par John McHale, la startup vient de présenter un collier connecté capable de donner la parole à votre chien ou votre chat, ce grâce à l'IA.

Shazham, le collier qui fait parler votre chien grâce à l'IA

Ce collier, baptisé Shazam (aucun lien avec le super-héros DC ou la célèbre application de détection musicale), est équipé d'un haut-parleur et d'un micro, ce qui lui permet d'entendre votre voix, mais aussi les réactions de votre animal lorsque vous lui parlez. Grâce à l'apprentissage automatique, le collier serait capable de deviner les réponses de l'animal à vos questions, avant de les prononcer à haute voix. L'idée étant de donner aux propriétaires l'impression de discuter avec leur toutou… Alors qu'en vérité, ils parlent simplement à un chatbot.

Personifi AI précise que les toutes lignes de dialogue de Shazham sont préenregistrées. Au total, la société propose 27 personnages, tous doublés par des humains (dont certaines personnalités connues aux USA). D'après McHale, ces personnages ont été conçus pour correspondre aux types de personnalités que les gens attribuent le plus souvent à leurs animaux de compagnie. “Nous avons vraiment étudié le marché, presque tout le monde a une idée de la personnalité de son animal de compagnie”, précise-t-il.

A lire également : Une IA peut vous briser le cœur en mille morceaux, cet homme l’a appris à ses dépends

Il y a encore de gros progrès à faire

On est donc de la réinterprétation fidèle des besoins et des états d'âme de notre animal. Nos confrères du site Wired ont eu le droit à une petite démonstration du dispositif lors d'une conférence Zoom. L'occasion de constater qu'il y a encore de sérieux progrès à faire. Roscoe, le labrador de John McHale, portait le collier lors de la démo.

Après avoir donné quelques friandises à ce bon garçon, l'un des développeurs débute “la conversation” avec Roscoe. Pour résumer, le maître lui demande comment il va, le collier réplique en lui expliquant qu'il va comme quelqu'un qui a envie de boire un litre d'eau. On pourrait donc s'attendre à ce que Roscoe se jette sur la gamelle d'eau la plus proche. Mais d'après le journaliste, le chien était loin d'être assoiffé, et ses véritables pensées étaient surtout centrées sur les friandises restantes.

Un collier sécurisant, mais pas sans danger

Sur la partie “Donner la parole à votre chien”, on est plutôt dubitatifs. En revanche, le collier Shazham embarque d'autres fonctionnalités bien plus intéressantes pour tous les propriétaires de bêtes à poils. Par exemple, le microphone et les capteurs sont utilisés pour détecter d'éventuels chocs, blessures ou attaques (bruits d'impacts, de grognements, etc.). En outre, le collier est localisable en permanence, ce qui permet retrouver facilement votre animal perdu ou en fuite.

Ce n'est pas tout puisque le collier reconnaît aussi le son que fait votre animal lorsqu'il mange et boit. Par conséquent, l'appareil peut envoyer un rappel sur votre smartphone lorsque votre compagnon n'a pas été encore rassasié. Ces fonctionnalités dédiées à la sécurité et au bien-être sont extrêmement bienvenues, mais s'accompagnent de sérieuses préoccupations concernant la confidentialité… Pour cause, savoir que votre chien se balade avec un micro autour du cou activé en permanence n'est pas vraiment rassurant.

Autre point problématique, le prix du collier. En effet, Shazham sera vendu à 595 dollars pour les chiens (il existera une version pour chats moins chère). A cela s'ajoute quasiment 300 dollars d'abonnement annuel au service BrainBoost, soit ce qui permet à l'IA d'évoluer et d'affiner “sa personnalité”. Quasiment 900 dollars donc pour perturber votre chien avec un collier bruyant qui est loin, très loin de retranscrire ses besoins réels. Du moins, pour l'instant.