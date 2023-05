ChatGPT : cette association veut utiliser l’IA pour enfin communiquer avec les animaux

Et si l’on vous disait que vous pourrez peut-être bientôt parler directement à votre chien ou votre chat ? On en est certes encore loin, mais c’est bel et bien le projet de Earth Species Project, une association qui compte se servir de l’IA pour décrypter le langage des animaux. À l’heure actuelle, de premiers tests sont menés notamment sur des dauphins et des corbeaux.

C’est peut-être le rêve le plus vieux de l’humanité : pouvoir parler à ses animaux, comprendre leurs besoins et anticiper leurs problèmes, voilà qui réduirait de nombreuses angoisses chez certains propriétaires. Si la fiction a déjà réalisé cette prouesse à plusieurs reprises, la réalité a, nécessairement, bien du mal à rattraper son retard. Ceci étant dit, il se pourrait que l’on soit enfin sur la bonne piste.

En effet, l’association Earth Species Project pourrait bien avoir trouvé le bon filon à exploiter pour rendre possible la communication entre humains et animaux : l’intelligence artificielle. Plus précisément, les IA LLM, pour grands modèles de langage, c’est-à-dire les modèles qui font tourner ChatGPT, pour ne citer que lui. Celles-ci ne servent pas qu’à répondre à des questions, puisqu’elles peuvent également traduire un texte.

Et si ChatGPT nous permettait de parler à nos animaux ?

Traduire d’une langue à une autre certes, mais qu’en est-il de retranscrire des sons, voire des gestes ? Là encore, les LLM en sont capables. C’est ce que dévoile l’EArt Species Project, qui utilise cette technologie pour tenter de comprendre la signification des sons émis par les animaux, ainsi que leur langage corporel. Pour l’heure, le projet en est encore au stade de test. Les chercheurs éprouvent leur système contre différentes espèces, notamment les dauphins et les corbeaux.

L’objectif premier est de réussir à isoler les sons enregistrés lors d’une « conversation », pour ensuite en retirer des patterns récurrents et, si tout se passe comme prévu, une traduction. Le bénéfice est tout d’abord scientifique : en interprétant le langage des animaux, les chercheurs seront plus à même de comprendre leurs comportements et décisions. À terme, on peut se mettre à rêver d’une conversation avec son animal de compagnie. Mais certainement pas avant quelques années.