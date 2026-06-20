Votre ancien iPhone est en danger, et Apple ne peut rien faire

Alerte rouge pour les utilisateurs d’iPhone d’ancienne génération. Certains d’entre eux seraient en effet susceptibles d’être victimes d’une faille de sécurité particulièrement grave. On vous explique tout.

Les appareils d’Apple sont réputés pour leur fiabilité et leur sécurité accrue. D’ailleurs, les PC Windows plantent trois fois plus que les Mac d’Apple, selon un rapport. Toutefois, les iPhone et autres iPad ne sont pas totalement sûrs. Loin de là. Une faille exploitable met par exemple votre iPhone en danger. Et si iOS 26.5 comble enfin la faille de sécurité qui exposait vos échanges avec les Android, les appareils les plus anciens sont victimes d’une faille… irréparable.

C’est en tout cas ce que laisse entendre un nouveau rapport de cybersécurité publié par Paradigm Shift. Celui-ci pointe du doigt certains processeurs équipant les anciens iPhone d’Apple. Ces derniers seraient affectés par une faille matérielle qui impacterait le contrôleur du port USB du smartphone d’Apple.

iPhone : un problème gravé dans le silicium

Le bug en question permettrait à certaines données d’être écrites dans des endroits relativement aléatoires. Selon le rapport, cette faille pourrait permettre à des pirates de pénétrer dans le Secure Enclave d’Apple. Toutefois, ce bug ne permet pas de prendre le contrôle de votre iPhone à distance. Ouf.

Le problème concernerait les processeurs A12 Bionic et A13 Bionic d’Apple. Pour rappel, l’A13 équipe l’iPhone 11 ainsi que l’iPhone SE de deuxième génération. Le processeur A12 Bionic, de son côté, est intégré aux iPhone XR, XS et XS Max. Le futur iPhone 18, qui voit déjà son prix augmenter, ne devrait donc pas être concerné par ce problème.

Et, mauvaise nouvelle, il n’existe aucune solution immédiate pour résoudre ce bug. En effet, celui-ci est directement présent dans le silicium composant les processeurs concernés. Cette faille ne peut donc être corrigée qu’en s’équipant d’un iPhone plus récent. Autrement dit, un modèle postérieur à la gamme iPhone 11, à commencer par l’iPhone 12.

Ce n’est pas la première fois que des iPhone sont victimes d’une faille de sécurité. Les pirates ont par exemple trouvé un moyen très simple de contourner la sécurité anti-phishing d’iMessage. Par ailleurs, certains hackers ont réussi à casser la sécurité d’Apple pour traquer n’importe qui.