Votre ancien iPhone est en danger, et Apple ne peut rien faire

Alerte rouge pour les utilisateurs d’iPhone d’ancienne génération. Certains d’entre eux seraient en effet susceptibles d’être victimes d’une faille de sécurité particulièrement grave. On vous explique tout.

iPhone Google
Crédit : 123RF

Les appareils d’Apple sont réputés pour leur fiabilité et leur sécurité accrue. D’ailleurs, les PC Windows plantent trois fois plus que les Mac d’Apple, selon un rapport. Toutefois, les iPhone et autres iPad ne sont pas totalement sûrs. Loin de là. Une faille exploitable met par exemple votre iPhone en danger. Et si iOS 26.5 comble enfin la faille de sécurité qui exposait vos échanges avec les Android, les appareils les plus anciens sont victimes d’une faille… irréparable.

C’est en tout cas ce que laisse entendre un nouveau rapport de cybersécurité publié par Paradigm Shift. Celui-ci pointe du doigt certains processeurs équipant les anciens iPhone d’Apple. Ces derniers seraient affectés par une faille matérielle qui impacterait le contrôleur du port USB du smartphone d’Apple.

iPhone : un problème gravé dans le silicium

Le bug en question permettrait à certaines données d’être écrites dans des endroits relativement aléatoires. Selon le rapport, cette faille pourrait permettre à des pirates de pénétrer dans le Secure Enclave d’Apple. Toutefois, ce bug ne permet pas de prendre le contrôle de votre iPhone à distance. Ouf.

Le problème concernerait les processeurs A12 Bionic et A13 Bionic d’Apple. Pour rappel, l’A13 équipe l’iPhone 11 ainsi que l’iPhone SE de deuxième génération. Le processeur A12 Bionic, de son côté, est intégré aux iPhone XR, XS et XS Max. Le futur iPhone 18, qui voit déjà son prix augmenter, ne devrait donc pas être concerné par ce problème.

Et, mauvaise nouvelle, il n’existe aucune solution immédiate pour résoudre ce bug. En effet, celui-ci est directement présent dans le silicium composant les processeurs concernés. Cette faille ne peut donc être corrigée qu’en s’équipant d’un iPhone plus récent. Autrement dit, un modèle postérieur à la gamme iPhone 11, à commencer par l’iPhone 12.

Ce n’est pas la première fois que des iPhone sont victimes d’une faille de sécurité. Les pirates ont par exemple trouvé un moyen très simple de contourner la sécurité anti-phishing d’iMessage. Par ailleurs, certains hackers ont réussi à casser la sécurité d’Apple pour traquer n’importe qui.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

iOS 27 transforme Apple Music, vous n’allez pas en croire vos yeux

Le très attendu iOS 27 réserve bien des surprises qui raviront les amateurs de musique. Le prochain OS d’Apple comprend en effet plusieurs améliorations pour l’application Apple Music. Le futur…

Meilleurs VPN pour l’Europe en 2026 : lequel choisir ?

Les meilleurs VPN pour l’Europe permettent de sécuriser une connexion pendant un voyage, accéder plus facilement à certains contenus étrangers ou utiliser internet avec davantage de confidentialité. Certains services restent…

Starlink : SpaceX ne veut plus offrir son antenne, les abonnés vont devoir payer

SpaceX resserre la vis pour les utilisateurs de son système d’internet par satellite. En effet, certains avantages Starlink proposés par l’entreprise d’Elon Musk ont tout simplement disparu… Starlink a beau…

Android 17 vous force à abandonner le Wi-Fi, mais des solutions existent

Tout juste sorti, Android 17 fait déjà parler de lui, et pas forcément pour le meilleur. Certains utilisateurs font en effet face à des problèmes affectant la fonction Wi-Fi de…

Ce pack écran connecté Echo Show 8 + sonnette vidéo sans fil Ring passe à petit prix sur Amazon !

Le Prime Day prend de l’avance sur Amazon avec des offres flash en avant-première. C’est le bon moment pour vous équiper en faisant des économies. Vous souhaitez surveiller votre porte…

Une TV Mini LED Samsung à moins de 550 € ? C’est l’offre parfaite pour regarder la Coupe du monde en grand

Samsung fait déjà baisser le prix de sa toute nouvelle TV Mini LED M70H. Elle passe à moins de 550 € en 55 pouces et à moins de 650 €…

La version 256 Go de l’iPhone 17 Pro Max devient plus accessible grâce à cette offre Amazon

Amazon propose une réduction de 165 € sur l’iPhone 17 Pro Max 256 Go qui passe de 1 479 € à 1309 €. C’est une baisse de prix appréciable sur…

Ninja FrostVault Go : avec cette double promotion, le sac à dos glacière passe à petit prix avant l’été !

L’été approche à grands pas et les fortes chaleurs sont déjà là. À l’occasion de la coupe du monde de Football, Ninja dévoile une série de promotions pour vous équiper…

Une étoile commet un crime cosmique : complice, mode opératoire, victime… Les astronomes mènent l’enquête

Une étoile semblable à notre Soleil a englouti l’une de ses planètes : comment a-t-elle procédé ? Avait-elle un complice ? Qui était la victime ? Une équipe de chercheurs a mené l’enquête pour…

Ce smartphone abordable très attendu ne sortira jamais, la pénurie de mémoire a eu raison de lui

Construire un smartphone pas cher devient un casse-tête pour les fabricants. Nothing vient d’en faire les frais avec l’annulation d’un modèle très attendu. La pénurie de mémoire a eu le…