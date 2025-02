Des pirates ont réussi à casser la sécurité d’Apple pour traquer n’importe qui

Des chercheurs en sécurité informatique ont découvert une faille dans le réseau Localiser d'Apple. Bien exploitée, elle permettrait à des pirates de pister n'importe quel appareil Bluetooth.

Vous connaissez probablement le réseau Localiser d'Apple. Pour rappel, ce réseau, chiffré et anonyme, s'appuie sur les centaines de millions d'appareils Apple en circulation à travers le monde. C'est grâce à lui que les utilisateurs peuvent retrouver leur iPhone égaré ou un objet attaché à un Airtag.

Or, des chercheurs en sécurité informatique viennent de découvrir une faille plutôt inquiétante dans le système d'Apple. Selon ces experts de l'université George Mason (USA), cette vulnérabilité permettrait de transformer n'importe quel appareil (smartphone, tablette, PC et consoles portables, etc.) en mouchard.

Pour rappel, le fonctionnement du réseau Localiser est plutôt simple : les appareils compatibles avec le système envoient des signaux Bluetooth aux autres appareils Apple à proximité. Ces derniers transmettent ensuite, de manière anonyme et chiffrée, la position du Airtag/iPhone/iPad/Mac perdu au propriétaire via les serveurs iCloud.

Une faille terrifiante dans le réseau Localiser d'Apple

Seulement et grâce à cette faille, les chercheurs ont pu contourner le chiffrement des adresses Bluetooth. Cette exploit, baptisé nRootTag, a nécessité l'utilisation de centaines de GPU pour tester chaque combinaison de clé possible. Et autant dire que leur technique fonctionne à merveille, avec un taux de réussite terrifiant de 90 % ! Le tout sans nécessiter “une escalade sophistiquée des privilèges administrateurs”.

Lors des tests qu'ils ont réalisés, les chercheurs ont pu suivre la localisation d'un ordinateur avec une précision de 3 mètres, ce qui leur a permis de traquer tous les déplacements de son propriétaire à vélo. Dans une autre expérience, ils ont pu reconstituer la trajectoire du vol d'une autre personne en traquant sa console de jeu portable.

Apple est au courant, mais le correctif se fait toujours attendre

“Bien qu'il soit effrayant que votre serrure connectée soit piratée, cela devient bien plus inquiétant si l'attaquant connaît également sa position. Avec la méthode d'attaque que nous avons conçu, l'attaquant peut y parvenir”, assure l'un des chercheurs.

Les experts ont informé Apple de leur trouvaille en juillet 2024 et ont recommandé à la firme de Cupertino de publier sans attendre un patch pour renforcer la sécurité du réseau Localiser. Et si l'entreprise a bel et bien salué le travail des chercheurs, elle n'a toujours pas corrigé le problème à l'heure où nous écrivons ces lignes… Alors en attendant une mise à jour, les chercheurs invitent les utilisateurs à limiter au maximum les permissions accordées à vos applis pour accéder au Bluetooth.

Source : 9To5mac