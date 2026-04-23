Google Sheets devient bien plus rapide, même avec des millions de données

Google passe son tableur en ligne Sheets à la vitesse supérieure en boostant sa réactivité globale, surtout sous certaines conditions remplies par celles et ceux qui utilisent de larges volumes de données.

Google Sheets
Crédits : 123RF

Il n'a jamais été aussi facile d'utiliser le tableur en ligne Google Sheets. En règle générale, ce genre de programme intimide avec son interface assez austère, ses innombrables formules et ses options à foison. Mais grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, tout se fait de manière très naturelle. Vous avez entré une formule et elle vous renvoie une erreur ? Demandez à Gemini ce qui ne va pas et il vous trouvera la solution.

Avec ce genre de possibilités, naviguer parmi des milliers de lignes de données, parfois des millions, devient bien plus agréable. Mais ça ne sert à rien si Google Sheets met longtemps à ouvrir les grands tableaux, ou s'il lui faut une douzaine de secondes chaque fois que vous essayez de filtrer ces derniers. C'est pourquoi la firme de Mountain View s'attaque régulièrement à améliorer la réactivé de son tableur. Ici, elle a justement mis l'accent sur les ensemble volumineux.

Google Sheets s'offre un gros boost de vitesse appréciable

Désormais, les tableaux contenant au moins 1 million de cellules s'ouvrent jusqu'à 30 % plus rapidement. Ces mêmes tableaux peuvent être filtrés jusqu'à 60 % plus vite qu'avant. Enfin, leur formatage conditionnel s'accélère lui jusqu'à 60 % également. Ces hausses sont largement assez significatives pour que les ressentiez vraiment, pas comme certaines qui plafonnent à 5 ou 10 % et qui donnent l'impression que rien n'a changé.

Lire aussi – L’IA Gemini va faire de vous un pro de Google Sheets, même si vous n’y connaissez rien

Autre nouveuté : si vous êtes inscrit pour recevoir les mises à jour bêta de Google Sheets dans votre espace Workspace, la limite de cellules est doublée. Elle passe de 10 à 20 millions, sachant que l'effet est rétroactif. Cela s'applique donc aussi bien aux tableaux existants que ceux que vous créerez à partir de maintenant. L'ensemble de ces améliorations est disponible pour tous les utilisateurs. Google précise que le déploiement est en cours et vous n'avez rien à faire de votre côté pour en profiter.


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