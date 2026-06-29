Vos SMS vont bientôt disparaître de votre Samsung Galaxy, voici comment les sauver

Samsung Messages, l'appli de messagerie historique des smartphones Galaxy, vit ses derniers jours. Le constructeur coréen a fixé une date couperet, et elle approche dangereusement. Sans la bonne manipulation, vos anciens messages pourraient s'envoler.

Galaxy S27 ultra
Crédits photo : Phonandroid

La messagerie sur Android a beaucoup évolué ces dernières années. Une appli s'est imposée comme la référence sur la quasi-totalité des smartphones du système. Elle enrichit sans cesse ses fonctions, comme avec le transfert groupé de plusieurs textos que Google Messages s'apprête à proposer. Cette norme RCS a peu à peu remplacé le vieux SMS sur la plupart des appareils. Cette dynamique pousse les fabricants à revoir leurs propres outils de communication.

Dans ce mouvement, le constructeur coréen s'apprête à débrancher Samsung Messages, son outil de communication maison. Le service fermera en juillet 2026, après plus de quinze ans de présence sur ses smartphones. La marque oriente désormais ses utilisateurs vers la messagerie de Google, plus complète, à l'image de la sélection partielle du texte qu'elle vient de corriger. Les possesseurs de Galaxy doivent donc préparer la transition sans tarder.

Voici comment transférer vos SMS vers Google Messages avant la fermeture de Samsung Messages

Samsung Messages disparaîtra des smartphones de la marque au cours du mois de juillet 2026. Le constructeur coréen justifie cette fermeture par sa volonté d'offrir une messagerie plus cohérente sur Android. Il met en avant une meilleure protection contre le spam et les arnaques, la prise en charge de la norme RCS et l'arrivée de fonctions Gemini. La firme évoque aussi une connexion renforcée avec les montres et les tablettes. La bascule s'est amorcée il y a deux ans, lorsque les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 sont sortis aux États-Unis avec une autre appli préinstallée.

Voici comment migrer vers Google Messages en quelques gestes avant la fermeture de de Samsung Messages :

  • Restaurez vos anciens textos depuis Samsung Cloud, dans les réglages de sauvegarde de l'appareil.
  • Téléchargez Google Messages, puis définissez l'appli comme client SMS par défaut.
  • Vérifiez que toutes vos conversations ont bien migré avant de désinstaller l'ancien outil.
  • En cas de souci, redémarrez le smartphone, puis mettez à jour les services concernés.

Cette transition referme la page de Samsung Messages, présent sur les Galaxy depuis quinze ans. Le constructeur aligne désormais ses smartphones sur le standard d'Android. La fermeture rappelle aussi l'intérêt de sauvegarder régulièrement ses échanges. Les retardataires n'ont plus que quelques jours pour agir.


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