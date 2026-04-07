Smartphones Galaxy : après l’annonce de la fin de Samsung Messages, les utilisateurs menacent de partir chez la concurrence

De manière assez prévisible, les réactions des internautes ne se sont pas faites attendre à l'annonce de fin du support de Samsung Messages. Sur Reddit, ils sont nombreux à se lamenter de devoir passer à Google Messages, certains allant jusqu'à traiter les smartphones Galaxy de Pixel déguisés.

Hier, Samsung annonçait un petit bouleversement pour de nombreux utilisateurs : son application Messages, présente sur One UI depuis une quinzaine d'années, disparaîtra au mois de juillet prochain. En guise de remplacement, le constructeur coréen s'empresse de recommander Google Messages, déjà utilisée par une grande partie des personnes sur Android — tout en lui permettant d'accentuer ses liens avec son partenaire de toujours.

Reste que l'annonce a beaucoup de mal à passer. Si certains internautes reconnaissent que Google Messages est presque en tout point supérieure à son homologue de chez Samsung (ne serait-ce que parce que, elle, est régulièrement mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités), d'autres regrettent de devoir laisser tomber l'application qui les a accompagnés durant si longtemps. Sur Reddit, les témoignages désespérés, voire profondément agacés, sont légion.

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Les internautes font leurs adieux à Samsung Messages dans la douleur

“Je n'ai jamais aimé une autre messagerie comme celle de Samsung. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Google exerce un contrôle de plus en plus grand, et oui, on dirait bien que les smartphones Samsung et les autres appareils Android sont en train de se transformer en smartphones Pixel”, se lamente ainsi un membre de Reddit. “Je ne veux pas de [Google Messages], je veux mes jolis arrière-plans, mes couleurs de thème qui changent tout le temps et le look d'une messagerie”, enchaîne un autre, qui se plaint du design “générique” de Google Messages.

Les commentaires de ce genre sont nombreux, beaucoup regrettant de se voir forcer la main par Samsung. La mention de Google Messages fait également grincer beaucoup de dents. “Les smartphones Galaxy sont-ils en train de devenir des smartphones Pixel avec un hardware différent ?”, se demande même l'un d'eux. En signe de contestation, les internautes dressent la liste des alternatives à la messagerie de Google : Signal, Textra SMS, Handcent SMS… Ce ne sont pas les options qui manquent. Espérons qu'ils y trouvent leur bonheur.