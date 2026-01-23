TikTok sauve sa peau aux États-Unis, que vont devenir les données des utilisateurs ?

TikTok ne sera pas banni aux États-Unis. La création d'une coentreprise détenue par un consortium d'investisseurs, essentiellement états-uniens, y a sauvé l'avenir de l'application.

Dans le viseur des autorités états-uniennes depuis des années, et menacé de devoir cesser ses activités dans le pays, TikTok va finalement y rester. Un accord de dernière minute a été trouvé pour la création d'une coentreprise, TikTok USDS Joint Venture LLC, qui gèrera l'application aux États-Unis.

Trois investisseurs principaux se partagent le gâteau : Silver Lake, Oracle et MGX repartent chacun avec 15 % des parts de cette nouvelle entité. Michael Dell, fondateur et PDG de Dell Technologies, entre également au capital via sa société d’investissement. Le consortium comprend une dizaine d'autres investisseurs, dont un certain Xavier Niel. Le propriétaire d'Iliad (Free) rejoint l'aventure via NJJ Capital, sa holding d'investissement spécialisée dans les télécommunications. Le groupe chinois ByteDance conserve 19,9 % de la coentreprise, mais sera donc minoritaire.

TikTok USDS compte sur Oracle pour sécuriser les données

Si les États-Unis ne voulaient plus d'un TikTok sous contrôle chinois, c'est car ils craignaient pour les données de leurs utilisateurs. Il est d'ailleurs annoncé que “la mission de la coentreprise TikTok USDS est de sécuriser les données des utilisateurs américains”. Pour ce faire, elle va se reposer sur la technologie cloud d'Oracle, qui offre un environnement sécurisé et dispose de ses propres centres de données aux États-Unis.

C'est aussi via le cloud d'Oracle qui va opérer l'algorithme de recommandations de TikTok. “La coentreprise procédera au réentraînement, aux tests et à la mise à jour de l'algorithme de recommandation de contenu à partir des données des utilisateurs américains”, est-il précisé. Oracle participera aussi à sécuriser les applications américaines et à valider leur code source de manière continue. Enfin, TikTok USDS aura le pouvoir de décision en matière de politiques de confiance et de sécurité, ainsi que de modération du contenu.

La coentreprise fonctionnera comme une entité indépendante, régie par un conseil d'administration composé de sept membres, majoritairement originaires des États-Unis. La Chine aura l'un de ces sept sièges, occupé par Shou Chew, directeur général de TikTok. Le poste de directeur général est attribué à Adam Presser, déjà présent dans l'ancienne branche états-unienne de TikTok et ancien de WarnerMedia.