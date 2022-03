Messenger imite Slack en intégrant des raccourcis pour mieux contrôler vos messages

Meta a annoncé l’arrivée de nouveaux raccourcis au sein de Messenger. De la même manière qu’il est possible de notifier un participant en particuliant, il sera possible de s’adresser à tous les membres d’une conversation avec @everyone. À l’inverse, on pourra également envoyer un message sans notification avec/silent.

Si certaines fonctionnalités de la concurrence se font encore attendre sur Messenger, comme le chiffrement de bout en bout récemment reporté à 2023, Meta continue d’améliorer son application en intégrant régulièrement des nouveautés. Outre toutes les possibilités offertes par cette dernière, ce sont bien les messages qui méritent le plus d’attention de la part des développeurs. Après l’envoi de messages éclairs ajoutés en 2021, ces derniers s’inspirent désormais des leurs voisins.

En effet, Meta présente dans son dernier billet de blog plusieurs raccourcis qui intègrent dès aujourd’hui son application. Tout comme Slack le permet déjà, il suffit d’écrire ces raccourcis dans la barre de texte pour effectuer une action précise. En d’autres termes, la manipulation est similaire à celle de taper @ suivi du nom de la personne concernée pour la notifier spécifiquement et permet donc d’obtenir d’autres résultats.

De nouveaux raccourcis débarquent dans Messenger

Par ailleurs, cette fonctionnalité a été en quelque sorte étendue puisqu’il est désormais possible d’entrer @everyone dans une conversation pour envoyer une notification à tous ces participants, à la manière de Slack ou encore Discord. À l’inverse, le raccourci/silent permet d’envoyer un message sans que le ou les contacts n’en soient notifiés avant d’ouvrir la discussion.

De plus, il sera possible d’ajouter un GIF plus rapidement grâce à commande/gif. D’autres raccourcis sont également mentionnés, comme/shrug et/tableflip, qui permettent d’écrire plus rapidement les kaomojis associés. Cette fonctionnalité sera à terme disponible pour tous les utilisateurs Messenger, sur Android et iOS.

Meta affirme que le déploiement a déjà commencé et que celui-ci devrait prendre quelques semaines. À l’heure où est écrit cet article, nous avons pu vérifier que les raccourcis ne sont pas encore disponibles sur Android 12 en France.

