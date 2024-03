Voitures électriques : le nombre de bornes n’est pas le problème, c’est leur fiabilité

Avec 123 347 bornes de recharge installées au 29 février 2024, la France continue à figurer parmi les pays les mieux équipés en Europe. Néanmoins, cette belle performance est entachée par une autre donnée moins enviable. En effet, le taux de disponibilité moyen laisse encore à désirer.

L'Avere France et le Ministère de la Transition écologique viennent de publier un nouveau baromètre national des infrastructures de recharge ouvertes au public. L'occasion de faire le point sur les équipements hexagonaux en la matière. Concrètement, la France fait toujours partie des meilleurs élèves en Europe, avec pas moins de 123 347 bornes en activité au 29 février 2024.

Notons toutefois que le taux de croissance est passé pour la première fois sous la barre des 40 % pour atteindre les 36 %, ce qui témoigne donc d'un léger ralentissement dans le déploiement. Malgré tout, le pays maintient une bonne vitesse de croisière. Précisons néanmoins que certaines disparités persistent, comme le prouve le nombre de points de recharge par région.

En effet, l'équilibre est encore loin. Sans surprise, certains territoires bénéficient d'une couverture nettement plus importante, à l'image de l'Ile-de-France qui compte 21 412 bornes disponibles au public, contre seulement 5 301 en Bretagne (la région la moins équipée). Malheureusement, le rapport de l'Avere France ne met pas en corrélation ces chiffres avec le nombre de véhicules électriques en circulation dans ces régions, une donnée qui pourrait expliquer ces différences.

Toujours plus de bornes, mais encore faut-il qu'elles fonctionnent

Mais ce n'est pas le seul point noir mis en lumière par ce baromètre. Il y a également la question épineuse du taux de disponibilité des infrastructures (tableau ci-dessus). Pour rappel, un point de recharge est considéré comme disponible s'il n'est pas en maintenance, ni hors-service. Ainsi, on apprend que les bornes dites de recharge rapide (soit plus de 150 kW) étaient disponibles en février 2024 à hauteur de 77 %. En d'autres termes, plus de 2 bornes sur 10 sont donc inaccessibles au public. On retrouve des pourcentages similaires pour les bornes en courant continu de moins de 150 kW (78 %) et pour les bornes AC (81 %).

Il faut aussi évoquer les niveaux de débits réels des bornes disponibles. Si les bornes de recharge rapide occupent la majorité de l'espace médiatique, elles sont aujourd'hui minoritaires. Pour preuve, les bornes en courant continu avec une puissance entre 50 et 350 kW (ou plus) représentent seulement 12 % du parc existant. A l'inverse, les bornes en AC monophasé (soit moins ou égale à 7,4 kW) constituent 33 % des installations. Le chiffre grimpe à 50 % pour les bornes AC triphasé proposant une puissance entre 7,4 et 22 kW.

Vous l'aurez compris, si la France est en bonne voie pour atteindre son objectif de 400 000 bornes installées en 2030, encore faut-il qu'elles soient fiables et qu'elles proposent des débits suffisamment élevés pour permettre aux électro-automobilistes de faire le plein d'électrons rapidement ET facilement. En novembre 2023, l'UFC Que Choisir a également pointé du doigt des aberrations tarifaires pratiquées par les opérateurs de réseaux de recharge.