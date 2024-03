Cybertruck : la tente à fixer sur le toit déçoit les utilisateurs malgré son prix exhorbitant

La très attendue tente “Basecamp”, spécialement conçue pour le Cybertruck et vendue à 3 000 $, suscite des réactions mitigées suite à sa livraison aux premiers utilisateurs. Présentée comme une innovation révolutionnaire dans l'univers des accessoires automobiles, cette tente devait offrir une expérience de camping sans précédent. Cependant, la réalité semble loin de répondre aux attentes générées par les promesses initiales de Tesla.

Le Cybertruck, conçu pour révolutionner le monde des pickups électriques avec ses promesses de robustesse et de polyvalence tout-terrain, fait face à des défis réels en dehors des salles d'exposition. Récemment, une aventure tout-terrain documentée par un vidéaste a exposé ses limites, révélant des difficultés sur des terrains où d'autres véhicules moins coûteux ont excellé. Cette expérience souligne un écart notable entre les attentes suscitées par Tesla et les capacités réelles du véhicule en conditions exigeantes.

Parallèlement, des problèmes de durabilité émergent, avec des utilisateurs signalant une corrosion précoce sur la carrosserie en acier inoxydable du Cybertruck, soulevant des inquiétudes quant à sa résistance à long terme. Ces observations remettent en question la promesse d'un véhicule tout-terrain invincible. Cependant, Tesla s'emploie à résoudre ces problèmes, notamment en annonçant une mise à jour logicielle qui introduira des différentiels auto-bloquants pour améliorer les performances tout-terrain, reflétant une approche réactive aux retours des utilisateurs.

La Basecamp du Cybertruck n’a rien à voir avec les promesses de Tesla

Tesla avait initialement promis une tente “Basecamp” pour le Cybertruck qui se voulait non seulement esthétiquement en accord avec le design futuriste du véhicule, mais aussi fonctionnellement supérieure, offrant aux utilisateurs des nuits de camping inégalées. L'idée était de transformer le pickup futuriste en un véritable camp de base mobile, avec une tente facile à installer, durable et confortable. Son but était de renforcer ainsi l'image de Tesla comme innovateur dans le domaine de la mobilité électrique et de l'aventure. Cette vision était soutenue par des visuels attractifs, laissant présager une intégration parfaite avec le véhicule et une utilisation intuitive.

Cependant, avec les premières livraisons, les retours des propriétaires de Cybertruck révèlent une réalité moins reluisante. La tente Basecamp, facturée à 3 000 $, semble décevoir en termes de design, de fonctionnalité et de facilité d'installation, éloignée de la vision futuriste et pratique annoncée. Les images du produit final montrent une structure bien plus basique et moins intégrée au design du véhicule électrique que ce que les rendus promotionnels avaient pu laisser envisager. De plus, malgré un prix premium, l'installation initiale requiert l'intervention d'un centre de service Tesla, et certains utilisateurs rapportent des difficultés et des imprévus lors de la mise en place et de l'utilisation quotidienne de la tente, confirmant ainsi que l'accessoire ne répond pas aux attentes élevées fixées par le constructeur.

