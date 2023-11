Voitures électriques : l’UFC critique le déploiement des bornes de recharge, voici ses solutions

C’est un fait, le déploiement des bornes de recharge fait des mécontents. L’Union fédérale des consommateurs-Que Choisir a publié un article qui fustige « un déploiement du réseau à accélérer et des dérapages tarifaires à stopper ».

L’UFC a publié les résultats d’une étude portant sur le « déploiement du réseau de bornes de recharge et l’opacité du système de tarification ». Ce marché est en pleine croissance, le nombre de bornes de recharge ayant quadruplé en un an en France, mais deux facteurs empêchent « une utilisation sereine des véhicules électriques ».

À lire — Tesla : gare à la facture si vous vous attardez aux Superchargeurs

Tout d’abord, l’implantation inégale des bornes fait craindre la panne sèche aux conducteurs basés dans les « zones blanches » de la recharge publique, ces régions où il y a peu de bornes. Par ailleurs, la multiplication des opérateurs aux pratiques tarifaires incompréhensibles en « l’absence de règles assurant aux consommateurs la possibilité de comparer les prix laisse libre cours à toutes les aberrations tarifaires. »

Le déploiement des bornes de recharge est incohérent et injuste selon l’UFC

En préface de ce document à charge contre les opérateurs de stations de recharge, l’association de consommateurs souligne donc qu’un déploiement plus cohérent et une tarification juste et transparente sont indispensables. Selon l’association, sauf changement de politique de déploiement radicale, le retard accumulé jusqu’à présent empêchera d’atteindre « l’objectif de 400 000 points de recharge disponibles en 2030 ». C’est très problématique, car les autorités constatent déjà une multiplication des bagarres aux stations de recharge aux heures de grande affluence. À l’inverse, en l’absence d’une véritable « stratégie globale d’implantation sur le territoire », on peut s’attendre à ce que les zones blanches continuent d’exister.

À lire — McDonald’s propose de recharger votre voiture électrique pour pas cher

En conséquence, l’UFC propose entre autres mesures de :