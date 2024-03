Seul ce constructeur a passé un test de sécurité avec son logiciel de conduite semi-autonome

À l'heure où les voitures entièrement autonomes peinent à convaincre, l'attention se tourne vers les systèmes de conduite partiellement automatisés, comme le Full Self-Driving de Tesla ou le Super Cruise de GM. Cependant, leur fiabilité fait débat. Un organisme de sécurité de premier plan révèle qu'à l'exception d'un seul, ces systèmes présentent des lacunes significatives en matière de sécurité.

Alors que Tesla se rapproche de la réalisation de sa promesse de conduite entièrement autonome avec le récent feu vert de l'Europe, les constructeurs continuent d'investir dans la conduite semi-autonome, illustrée par les technologies avancées telles que sur les BMW i5 eDrive40 et Volvo la EX30. Ces développements marquent une période de transition où, malgré les avancées vers l'autonomie complète, ces systèmes restent la norme.

La plupart des véhicules électriques intègrent des systèmes avancés censés améliorer la sécurité et le confort de conduite. Cependant, l'introduction de nouveaux tests par un organisme américain de sécurité a révélé des résultats mitigés pour la majorité de ces systèmes semi-autonomes, à l'exception d'un seul modèle qui s'est distingué par sa fiabilité. Cette évaluation met en lumière les incertitudes entourant l'efficacité réelle de ces technologies et leur aptitude à assurer la sécurité des usagers de la route.

Il est très facile de tromper les systèmes de conduite semi-autonome

L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), un organisme américain indépendant reconnu pour ses recherches approfondies sur la sécurité automobile, a récemment pointé du doigt les problèmes que posent les systèmes de conduite partiellement automatisés. En testant 14 de ces systèmes, dont ceux de géants comme Tesla et Ford. L'IIHS a découvert que seul le système Teammate avec Advanced Drive de Lexus répondait à ses critères de sécurité. Les autres systèmes, y compris le bien connu Super Cruise de GM et le ProPilot Assist de Nissan, ont reçu des évaluations mitigées.

Les raisons de ces évaluations décevantes varient, mais elles pointent vers une problématique commune : la facilité à tromper les systèmes et leur inefficacité à surveiller l'attention du conducteur. Des expériences insolites, telles que l'obstruction des caméras internes ou la simulation de la présence des mains sur le volant avec un poid pour chevilles, ont révélé des failles préoccupantes. Malgré cela, l'IIHS suggère que la plupart des lacunes identifiées pourraient être comblées grâce à des mises à jour logicielles. En effet, une simple actualisation du système embarqué pourrait potentiellement rectifier les failles, notamment en ce qui concerne la surveillance de l'attention du conducteur et la réactivité du système. Cette perspective offre un chemin clair vers l'amélioration de la sécurité des véhicules équipés de ces technologies avancées.

Source : iihs