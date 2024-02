Voitures électriques : Huawei va déployer 100 000 bornes plus rapides que les Supercharger Tesla

Huawei se lance dans un projet d'envergure avec l'installation de 100 000 stations de recharge ultra-rapides en Chine cette année, marquant une étape significative dans l'évolution des infrastructures pour véhicules électriques et intensifiant la concurrence avec Tesla.

L'évolution du réseau de recharge pour véhicules électriques prend une nouvelle dimension, marquée par des initiatives majeures de géants de l'automobile. Récemment, Stellantis a annoncé l'adoption du connecteur NACS de Tesla pour ses futurs véhicules électriques en Amérique du Nord, rejoignant ainsi Ford et General Motors dans cette démarche d'unification des standards de recharge. Cette tendance vers un chargeur universel, soutenue par des alliances stratégiques, promet de simplifier leur utilisation et d'encourager l'interopérabilité entre différentes marques, facilitant ainsi l'accès au réseau de Superchargeurs de Tesla.

Parallèlement, Tesla continue de repousser les limites en annonçant la construction de la plus grande station Supercharger au monde en Californie, dotée de plus de 160 bornes. Cette expansion s'accompagne de l'introduction des Superchargeurs V4, qui, bien que conservant officiellement une puissance de 250 kW, cachent en réalité un potentiel bien plus grand.

Huawei veut faire de l’ombre à Tesla avec 100 000 bornes de recharge ultra-rapides en Chine

Le projet de Huawei de mettre en place 100 000 bornes de recharge ultra-rapides transforme significativement le paysage des véhicules électriques en Chine. Avec des stations offrant une puissance de 600 kW, elles sont bien supérieures aux 250 kW actuels des Superchargeurs de Tesla. L'initiative vise à établir de nouveaux standards dans le domaine de la recharge rapide. Cette avancée permettrait de recharger un véhicule pour une autonomie de 600 km en juste 8 minutes, un net avantage par rapport aux 19 minutes nécessaires aux équipements concurrents. L'objectif est clair : accélérer la transition vers les véhicules électriques en réduisant significativement le temps d'attente pour les utilisateurs.

L'ambition de Huawei ne se limite pas à la performance de ses bornes ; elle inclut également leur accessibilité. Le plan prévoit une disponibilité des stations à moins d'un kilomètre les unes des autres dans les zones urbaines, débutant par les installations déjà en cours dans les parkings de centres commerciaux à Shenzhen. En visant une compatibilité universelle, ces bornes pourront accueillir une gamme étendue de véhicules électriques, y compris ceux de Tesla, garantissant ainsi une disponibilité plus large pour les utilisateurs. Le calendrier précis du déploiement prévu pour cette année reste à confirmer.

