Après McDonald’s, Burger King se met aussi à la recharge électrique

A l'image de son principal concurrent McDonald's, la chaîne de fast-food Burger King va installer des bornes de recharge rapide sur les parkings de ses restaurants. L'enseigne a signé un partenariat avec Allego.

Avec la démocratisation des voitures électriques sur les routes françaises, de plus en plus d'enseignes ont décidé de s'équiper pour offrir des solutions de recharge à leur clientèle. Voilà pourquoi on trouve aujourd'hui des Superchargeurs Tesla devant les hypermarchés du groupe Casino, ou encore des bornes de charge rapide chez Lidl et près des Carrefour Market par exemple.

Il y a quelques mois, McDonald's a annoncé à son tour l'arrivée de bornes de recharge sur les parkings de ses restaurants. Pour ce faire, le géant du fast-food a signé un partenariat avec Izivia, une filiale d'EDF spécialisée dans les bornes de recharge notamment.

Et en ce vendredi 1er mars 2024, un autre mastodonte du burger-frites a décidé lui aussi d'installer des bornes de recharge sur ses aires de stationnement. Ce concurrent, c'est Burger King. L'entreprise américaine vient d'annoncer la signature d'un partenariat d'envergure avec l'opérateur Allego.

Burger King va lui aussi installer des bornes de recharge

Les premières bornes seront toutes installées d'ici le 3e trimestre 2024. Pour l'instant malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations sur le nombre de bornes prévues, sur leur puissance ou encore sur le prix du kWh… Néanmoins, Burger King précise qu'il s'agira de recharge ultra-rapide, on devrait donc pouvoir compter sur des bornes de 150 kW à minima. De quoi pouvoir faire le plein d'électrons entre 20 et 30 minutes, soit le temps d'un repas.

“Suite à l'appel d'offres de Burger King France, Allego a été choisi comme partenaire de choix pour permettre l'installation de bornes de recharge ultra rapides sur les sites Burger King France existants et futurs au cours des trois prochaines années”, explique Allego dans un communiqué de presse.

La société précise toutefois que le déploiement des bornes dépendra également “des accords des différents propriétaires fonciers”. Notez enfin que l'on peut déjà retrouver des bornes de recharge chez certains Burger King en France. En effet, des restaurants franchisés ont pris les devants, c'est par exemple le cas du BK de Challans, ou encore de celui de Saint-Martin-Boulogne dans les Hauts-de-France pour ne citer qu'eux.