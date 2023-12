Voiture électrique : les conducteurs préfèrent la recharge gratuite et ce n’est pas une bonne chose

Une récente étude montre que les propriétaires de voitures électriques aux États-Unis passent deux fois plus de temps aux station de recharge gratuite, ce qui n'est pas sans causer des problèmes.

Avec l'essor toujours grandissant des voitures électriques vient nécessairement celui des stations de recharge. Ça parait bête dit comme ça, mais c'est pourtant un argument majeur pour la démocratisation des véhicules propres, si on exclut leur prix encore trop élevé pour la moitié des français. Tout le monde n'a pas la liberté d'installer une borne à son domicile, malgré les aides du gouvernement. Et comme l'essence, l'électricité peut coûter cher. La situation est un peu différente aux États-Unis.

Si le pays de l'Oncle Sam est bien équipé, il faut savoir que la grande majorité des voitures électriques achetées là-bas intègre une offre de rechargement gratuit à certaines stations. Soit pour quelques années, soit de manière illimitée. Gratuit est un grand mot puisqu'une bonne partie du manque à gagner que cela représente est ajoutée au prix de la voiture. Il n'empêche que c'est un bonus très appréciable qui incite à passer à l'électrique. Mais ce n'est pas sans créer un phénomène potentiellement problématique.

Les conducteurs de voitures électriques passent deux fois plus de temps aux bornes de recharge gratuite

Une étude menée entre juin 2020 et juin 2023 sur 2,3 millions de sessions de recharge (hors stations Tesla) montre que les américains passent deux fois plus de temps aux bornes gratuites comparativement aux payantes. En moyenne, le conducteur reste 78 minutes par charge à une station gratuite, pour gagner 40,7 kWh d'énergie. S'il doit payer, il y passe 42 minutes pour 22 kWh. S'il semble évident de se tourner vers une solution offerte, cela entraîne de longues files d'attente pour accéder aux bornes et potentiellement des bagarres entre les plus impatients.

De plus, alimenter sa voiture uniquement en charge rapide, ce qui est le cas ici, peut à long terme endommager la batterie du véhicule. Ce qui ressort de l'étude, c'est que la mise à disposition des stations où l'on ne paye pas incite à les détourner de leur usage premier. Les conducteurs y font le plein plutôt que de récupérer juste ce dont ils ont besoin pour continuer leur trajet. À bien y regarder, on peut voir que la gratuité n'est pas toujours la solution idéale. À tel point qu'aux États-Unis, certains appellent à la fin des ces stations.

