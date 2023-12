Bornes de recharge : un bilan 2023 positif avec des disparités notables

Le dernier rapport de l'Avere-France fait le bilan 2023 des stations de recharge en France. Si leur nombre est en augmentation constante, il reste des différences marquées selon les régions.

La fin de l'année arrive à grands pas, et avec elle l'heure des bilans. Comme tous les mois, l'Avere-France publie celui qui concerne les infrastructures de recharge de voiture électrique ouvertes au public. En partenariat avec le ministère de la Transition Énergétique et basé sur les données de Gireve, le dernier en date permet de constater que les chiffres sont en augmentation constante. Souvenez-vous, au printemps dernier, le pays passait la barre symbolique des 100 000 bornes de recharge.

L'Hexagone ne s'est pas arrêté en si bon chemin et affiche 114 386 points de recharge ouvert à tous au 30 novembre 2023. Cela représente une augmentation de 48 % sur les 12 derniers mois, soit 32 279 nouvelles bornes par rapport à 2022. Si l'on fait une moyenne, il y en a désormais 170 pour 100 000 habitants. La majorité est disponible devant les commerces (41 %), tandis que les autres se répartissent sur les parkings (34 %) et dans les rues (19 %). Cela étant dit, on constate de grandes différences selon les régions.

Il y a de plus en plus de stations de recharge en France, mais certaines régions en ont beaucoup plus que d'autres

Sans surprise, c'est l'Île-de-France qui comprend le plus grand nombre de stations de recharges, 5184, tandis que des territoires bien plus grands en superficie en ont parfois 2 ou 3 fois moins. C'est le cas de la Bourgogne-Franche-Comté par exemple, avec 1608 stations, ou de la Bretagne qui en possède 2005. Le rapport ne met pas en perspective ces chiffres avec le nombre de véhicules électriques en circulation dans ces régions en revanche. Cela pourrait expliquer la présence moindre de points de recharge dans certaines.

Enfin, même si les autoroutes françaises sont à 99 % dotées de bornes d'une puissance d'au moins 150 kW, la réalité est tout autre quand on considère l'ensemble des infrastructures. Ainsi, 51 % des points de recharge du territoire sont en AC triphasé (de 7,4 à 22 kW) et seuls 8 % sont considérés comme “rapides” (150 kW et plus). D'ailleurs, ces derniers sont plus souvent en panne que les autres. Leur taux de disponibilité est mesuré à 74 %, contre 82 % sur les bornes AC. Ne soyons pas trop durs cependant, nos voisins européens rencontrent plus de difficultés que nous.