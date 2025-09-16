Volkswagen va à contre-sens avec ce choix radical sur ses voitures électriques

Ces dernières années, les voitures électriques ont adopté un style toujours plus épuré. Mais Volkswagen prend une autre direction. Le constructeur promet de revenir à des éléments simples, plus pratiques, à commencer par les poignées de porte.

Sur les voitures électriques récentes, les poignées de porte affleurantes sont devenues la norme. Fondues dans la carrosserie, elles offrent un design futuriste et promettent un léger gain d’aérodynamisme. C’est notamment le cas chez Tesla, où ce type de poignée est devenu une signature. Mais dans la pratique, elles posent problème. Difficiles à utiliser, elles peuvent être source de confusion, voire de danger. Plusieurs cas d’accidents ont été signalés ces dernières années. Des conducteurs et passagers se sont retrouvés bloqués à l’intérieur de leur véhicule, incapables d’ouvrir les portes à temps, notamment après un incendie.

C’est dans ce contexte que Thomas Schäfer, PDG de la marque Volkswagen, a pris la parole lors du salon IAA de Munich. Selon lui, ces poignées intégrées sont « terribles à utiliser ». Il affirme que les conducteurs préfèrent des fonctions simples, faciles à comprendre, et que les retours reçus vont tous dans ce sens. Le constructeur promet donc que ses futurs modèles électriques, comme les ID. Polo et ID. Cross, seront équipés de poignées de porte classiques, bien visibles et accessibles. Le design futuriste ne doit pas prendre le pas sur l’ergonomie.

Les prochains véhicules électriques de Volkswagen auront des poignées visibles

Ce choix ne concerne pas que les poignées de porte. Thomas Schäfer veut corriger plusieurs erreurs de conception observées ces dernières années chez Volkswagen. Il évoque notamment le retour des boutons physiques sur le volant et une interface plus claire sur les écrans embarqués. Il estime que les voitures doivent rester intuitives, même en passant à l’électrique. Le concept ID. Every1, présenté plus tôt dans l’année, avait bien des poignées dissimulées, mais les versions proches de la série ont abandonné cette idée.

D’un point de vue technique, les poignées affleurantes ne font gagner qu’environ un kilomètre d’autonomie. Ce gain minime ne justifie pas une perte de confort ou de sécurité, selon plusieurs experts. En Chine, des régulateurs envisagent d’interdire ce type de poignée. Aux États-Unis, la NHTSA a déjà reçu de nombreuses plaintes, notamment contre Tesla. Certaines ouvertures ne fonctionnent que si le système électrique est actif, rendant l’accès difficile en cas d’accident. Face à ces critiques, Volkswagen préfère prendre les devants et revenir à des solutions simples, mais efficaces.