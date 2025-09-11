Volkswagen annonce un tout nouveau design pour son ID.4 2026, à l’extérieur comme à l’intérieur

La Volkswagen ID.4 2026 va subir une refonte majeure de design, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'habitacle. On pourrait avoir affaire à une sorte de Tiguan électrique.

On évoque depuis quelque temps une transformation importante du design de la Volkswagen ID.4 pour 2026, ces informations semblent se confirmer. Andreas Mindt, directeur du design du constructeur allemand, s'est exprimé à ce sujet, et il ne fait plus guère de doute que le prochain modèle sera bien différent de ce que nous avons connu jusque-là.

L'ID.4 2026 est décrite comme le “grand frère” du nouvel ID Cross. Ce nouveau look devrait donner la sensation qu'il ne s'agit pas d'une simple version restylée, mais d'une toute nouvelle génération. L'objectif de Volkswagen est de relancer l'intérêt autour de cette gamme, dont les ventes sont solides depuis son lancement en 2020, mais qui ne doit pas se reposer sur ses lauriers pour continuer à séduire les automobilistes.

L'ID.4 2026 deviendrait une Tiguan électrique

Thomas Schäfer, le PDG de Volkswagen, a déclaré au média Autocar que l'intérieur et l'extérieur de l'ID.4 2026 ont été complètement remaniés. “Ce sera une voiture complètement différente, un énorme pas en avant”, a-t-il déclaré. “Nous avons estimé qu'elle devait désormais s'intégrer au nouveau langage stylistique, car elle reste notre véhicule électrique le plus important en termes de volume”, a ajouté le dirigeant. On comprend que le design de l'ID.4 va se rapprocher de celui des autres véhicules électriques de la marque.

En interne, l'ID.4 2026 serait décrite comme une Tiguan électrique. On sait que Volkswagen prépare un équivalent électrique du Tiguan pour 2025-2026, ce qui correspond à la sortie supposée de cette nouvelle ID.4. Reste à savoir si le fabricant va continuer de capitaliser sur l'appellation ID.4, qui s'est bien imposée, ou basculer sur Tiguan, une gamme emblématique du groupe allemand, et même de l'industrie automobile en général.

Au-delà de son design à la Tiguan, ce nouveau véhicule devrait bénéficier d'une meilleure efficacité énergétique et de performances revues à la hausse grâce à une mise à jour de la motorisation. Une technologie de batterie plus moderne pourrait aussi contribuer à l'accroissement de l'autonomie.