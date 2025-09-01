Google fait-il trop de compromis avec le Pixel 10a ?

Le Pixel 10a est le prochain smartphone de milieu de gamme de Google. Et il n'a pas l'air d'être très attractif en termes de nouveautés.

Les Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL viennent à peine de sortir, que l'on se projette déjà vers le Pixel 10a, le smartphone de milieu de gamme de cette génération de smartphones Google. De premières informations nous parviennent à son sujet, et elles ne parviennent pas vraiment à nous enchanter.

Pour faire des économies, le Pixel 10a serait équipé d'une puce Tensor G4, selon Mystic Leaks, cité par Android Central. Il s'agit du SoC de la génération précédente, que l'on retrouve sur les Pixel 9. D'habitude, le modèle plus abordable de Google bénéficie de la puce la plus récente et fait des concessions sur d'autres aspects. Mais on pourrait donc se retrouver avec le même Tensor G4 que sur le Pixel 9a. Rappelons que Google ne développe plus ses puces avec Samsung, mais avec TSMC.

Un Pixel 10a dont le stockage et les performances n'évoluent pas ?

En ce qui concerne le stockage, le Pixel 10a compterait sur la technologie UFS 3.1. Celle-ci commence à faire son temps. Elle est remplacée sur le segment haut de gamme par le standard UFS 4.0 depuis un moment, et de nombreux smartphones de milieu de gamme en profitent également. Si en plus de la puce, le stockage est limité en performances, cela pourrait commencer à faire beaucoup, surtout pour un mobile censé durer dans le temps, grâce à son support logiciel d'une durée de sept ans.

Google n'intégrera pas de téléobjectif sur le Pixel 10a. On pouvait s'en douter, le Pixel 10 vient à peine d'obtenir cette optique. Mais si on compare à certains milieu de gamme concurrents, chez Xiaomi ou OnePlus par exemple, on peut là aussi être déçu. La fonction d'IA Magic Cue, qui fournit des informations contextuelles en temps réel pendant les appels et les conversations par messages, ne serait pas du programme non plus.

Mais alors, quelles nouveautés pour ce Pixel 10a ? Une amélioration est attendue au niveau de l'écran, dont la luminosité passerait de 2 000 à 2 200 nits. Pour le reste, il faudra attendre de prochaines fuites ou l'annonce officielle de Google.