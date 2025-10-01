Google ne va pas nous faire attendre, le Pixel 10a arrive bien plus tôt que prévu

Le Pixel 10a devrait sortir bien plus tôt qu'on ne le pensait. Google pourrait même préparer un lancement dès cette fin d'année.01

Google bouleverse son calendrier de sortie de ses smartphones depuis quelque temps. Le Pixel 10 a été lancé en août dernier, alors que les smartphones haut de gamme de la marque arrivaient d'habitude sur le marché en octobre, quelques semaines après l'iPhone. Et alors qu'on attendait le Pixel 10a, le modèle de milieu de gamme qui vient compléter la série, au printemps 2026, comme d'accoutumée, Google pourrait bien nous réserver une surprise de taille.

Le Pixel 10a serait annoncé et commercialisé “beaucoup plus tôt” que prévu, fait savoir Mystic Leaks sur son canal Telegram. Cette source avait déjà partagé des informations et images des Pixel 10 avant leur présentation officielle, et peut donc être considérée comme crédible. D'après lui, il est même possible que l'appareil arrive sur le marché avant la fin de l'année 2025. Il s'agirait de la première fois qu'un Pixel de milieu de gamme sorte la même année que les haut de gamme de la même génération.

Un Pixel 10a qui arrive tôt, mais sans grande évolution ?

Le fait qu'il existe déjà des fuites à propos du Pixel 10a peut faire penser que la disponibilité du mobile soit effectivement proche, mais on sait que Google a du mal à conserver des secrets et que ses smartphones font parler d'eux bien avant leur annonce. Mystic Leaks prétend aussi connaître les coloris qui seront proposés pour ce Pixel 10a : le noir, le bleu clair, le bleu foncé, le rouge et le vert.

Le Pixel 10a n'aurait pas droit à la nouvelle puce Tensor G5 des Pixel 10, ce qui n'est pas commun chez Google, qui équipe traditionnellement ce modèle du même SoC et trouve des compromis ailleurs, sur l'écran et la photo notamment. À la place, il se contenterait d'une puce Tensor G4, mais celle-ci devrait toutefois être améliorée pour offrir de meilleures performances que le Tensor G4 des Pixel 9.

L'écran pourrait passer d'une luminosité maximale de 1 800 à 2 000 nits, tandis que certaines options alimentées par IA pourraient manquer à l'appel, comme sur le Pixel 9a, à cause d'un manque de mémoire vive.